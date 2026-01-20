Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Popolna prepoved prodaje pirotehnike?

Ljubljana , 20. 01. 2026 14.22 pred 1 uro 3 min branja 30

Avtor:
A.K. STA
Pirotehnika

Koalicija je v DZ vložila zakonski predlog, s katerim predlaga absolutno prepoved prodaje in uporabe pirotehnike za fizične osebe. O predlaganih rešitvah sicer koalicija še ni v celoti usklajena, v Svobodi imajo namreč pomisleke zlasti glede uporabe izdelkov kategorije F1, ki naj bi po definiciji predstavljali zelo majhno nevarnost.

Koalicija bi s predlogom novele zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih, ki so ga danes vložili v parlamentarni postopek, uvedla splošno prepoved prodaje, preprodaje, nakupa, posedovanja in uporabe pirotehničnih izdelkov za fizične osebe brez izjeme.

Po večinskem mnenju predlagateljev se je namreč v praksi izkazalo, da zgolj ob določenih omejitvah tudi nadzora ni bilo mogoče učinkovito izvajati, manj nevarni izdelki so se prav tako izkazali za nevarne, cena pa je bila ne le finančna, pač pa predvsem človeška.

Predlog bi prinesel tudi prepoved spletne prodaje in oglaševanja pirotehnike. V zakonu pa bi ohranili možnost uporabe pirotehnike za strokovno usposobljene in licencirane uporabnike, kadar je to nujno in utemeljeno, na primer v okviru poklicnih dejavnosti odrske pirotehnike ali posebnih tehničnih namenov.

Petarde
Petarde
FOTO: Shutterstock

Po besedah vodje poslancev SD Meire Hot, sicer prvopodpisane pod zakonski predlog, je ta rezultat vztrajnosti in vendarle oblikovane politične volje, da "kot družba potegnemo jasno črto", saj po njenem mnenju ne gre za politično temo, pač pa za vprašanje družbene odgovornosti. "Zakon ni usmerjen proti praznovanju, nasprotno, odpira prostor za varnejše, dostojnejše in okolju prijaznejše oblike praznovanja, ki ne temeljijo na hrupu, strahu in poškodbah," je izpostavila.

Ob tem je spomnila na številne primere poškodb v preteklosti in zasežene kose pirotehnike. Ocenila pa je tudi, da gre za predlog, ki uživa visoko javno podporo, saj se je v preteklih letih zvrstilo več peticij na to temo, ki jih je podpisalo po več tisoč državljanov.

Predlog odločno podpirajo tudi v Levici, pri čemer je vodja strankine poslanske skupine Nataša Sukič poudarila, da je aktualno stanje in nezadostna učinkovitost omejitev posledica tega, da je "politika v preteklosti preveč popuščala interesom pirotehnične industrije in trgovcev".

"Tistih nekaj sekund poka in dobički trgovcev in pirotehnične industrije ne morejo nadvladati pravice ljudi in živali do varnosti in čistega okolja. Zato je ta prepoved družbena nuja in edino pravo in odgovorno dejanje," je prepričana.

A koalicijske stranke, kot kaže, pri vseh rešitvah zakonskega predloga še niso povsem usklajene. V največji poslanski skupini Svoboda imajo namreč različna stališča predvsem glede absolutne prepovedi, ki bi torej veljala tudi za uporabo pirotehničnih izdelkov kategorije F1, ki po zakonski definiciji "predstavljajo zelo majhno nevarnost in povzročajo zanemarljivo raven hrupa".

Poslanka Svobode Tereza Novak se je sicer strinjala, da lahko tudi pri uporabi teh izdelkov nastanejo nepopravljive posledice. V poslanski skupini bodo tako še opravili pogovore, ali je predlagana ureditev najboljša oz. najbolj ustrezna. Strinjajo pa se, da je treba narediti vse, da bi preprečili škodo za ljudi in živali zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, zato so tudi pristopili k podpisu zakonskega predloga, je navedla.

pirotehnika prepoved

Prihodnje leto v 1. razred 323 otrok manj, kot je letošnjih devetošolcev

Na gradbišču odkrili delavce iz Uzbekistana brez dovoljenj

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
UnknownIdentity
20. 01. 2026 15.48
haha bedaki seveda kot da je problem v raketah mecejo bombe ne pa rakete spet unicujejo veselje ljudem ki so v 95% normalni zarad teh 5% bedakov. Vse prepovedat se dihanje najbols
Odgovori
0 0
1ddenis1
20. 01. 2026 15.47
Politični mrtvaki, še malo potrpimo, še malo
Odgovori
0 0
peresni
20. 01. 2026 15.46
Zakon bi moral dovoljevati, da se psihiči lahko zaprejo v izolirano klet in se med sabo obmetavajo s petardami....ali streljajo, kar je naslednji nivo igre.
Odgovori
-1
0 1
kr nekdo
20. 01. 2026 15.45
Popolna prepoved pirotehničnih izdelkov ne bo odpravila povpraševanja, ampak bo spodbudila črni trg in nevarne domače improvizacije. Ilegalna pirotehnika je pogosto močnejša, brez nadzora kakovosti in navodil, kar povečuje tveganje za hude poškodbe, zlasti rok, oči in sluha. Prepoved sama po sebi ne spremeni vedenja ljudi, posebej tam, kjer gre za tradicijo ali adrenalin. Namesto absolutne prepovedi bi bili učinkovitejši strožji nadzor, jasne omejitve, izobraževanje in varne, organizirane alternative. poškodbe pa so bolj iz pirotehnike, ki se jo dobi na črnem trgu. in to je potrebno ločit, da se dojame zakaj so poškodbe. Seveda, če je res v prvi vrsti varnost.
Odgovori
0 0
medŠihtom
20. 01. 2026 15.49
kazni morajo bit tako visoke da si nihče ne bo upal prižgat in sprožit poka. 5 jurjev na en samcat pok, če te vidim in prijavim. osebno bi prav dopust vzel med božičem in novim letom samo zato da vsakega ki ga zagledam prižgat petardo ali karkoli kar povzroči pok, striktno prijavim. in se mu režim v fris ko mu bodo otroc lačni cel mesec zarad napačnih odločitev in nerazsodnosti.
Odgovori
0 0
pojtrarara
20. 01. 2026 15.45
nujno takoj to sprejeti...
Odgovori
-1
0 1
medŠihtom
20. 01. 2026 15.41
še konopljo naj legalizirajo in dovolijo gojenje brez omejitev, ter prepovejo alkohol, razen domačega vina. če uvedejo zakon za popolno prepoved pirotehnike in kazen pet jurjev za vsako odvrženo petardo, če soseda prijavim in rečem "vidu sem ga prižgat pirotehnični element ki je po nekaj sekundah ustvaril pok", bi šu tut na volitve, čeprav nikoli ne grem in jih volim naslednje 3 mandate v zahvalo. za piko na i lahko še zakon spišejo da najemnika lahko vržeš iz stanovanja kadar hočeš, kar bi sprostilo vsa prazna stanovanja in hiše in rešilo problematiko pomanjkanja bivalnih enot. potem se pa samo še serbjancov losamo, pa lahko že rečemo da gre država končno v pravo smer.
Odgovori
+3
3 0
nepridiprav
20. 01. 2026 15.41
Ma ja, kokr sem za svobodo, podpišem, da se neha pokanje, čist brez veze, pa mladički med sabo tekmujejo, kdo bo počil najglasnejšo petardo, vsako leto pa jih par ostane brez prstov.
Odgovori
+0
1 1
kr nekdo
20. 01. 2026 15.46
ja samo to je vse iz črnega trga kar je druga zgodba
Odgovori
0 0
mr.poper
20. 01. 2026 15.37
PODPIRAM SEDAJ LAHKO PRIMITIVNEŽI SPUŠČAJO RAKETE IN MEČEJO PETADE V DNEVNI SOBI. Da v je...m m...ter stoka .🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
20. 01. 2026 15.30
Končno. Tudi urgence in zdravniki si bodo oddahnili, ne samo domače in divje živali v naravnem habitatu.
Odgovori
+1
4 3
MarkoG.
20. 01. 2026 15.29
bravo čim prej!
Odgovori
+2
6 4
Pig Brother
20. 01. 2026 15.20
osebno odgovornost bodo nosili tisti, ki so se podpisali pod ta zakon, ko bo črni trg v trenutku nadomestil legalnega., Tam pa so proizvodi, ki so smrtno nevarni. Osebna kazenska odgovornost. Prepoveš legalno, 20 let ne moreš niti zamejiti kaj šele ustaviti nelegalnega. Nori ljudje, pojma o pojmu nimajo. Ustavno bo to takoj padlo.
Odgovori
+1
6 5
SDS_je_poden
20. 01. 2026 15.24
V zakon bi še dodal, da stroške zdravljenja, ob morebitni poškodbi, nosi zavarovanec sam.
Odgovori
+5
8 3
Kritikizstajerske
20. 01. 2026 15.29
daj opranec sds ne bluzi
Odgovori
+2
6 4
MarkoG.
20. 01. 2026 15.30
kdor bi uporabljan pirotehniko iz črnega trga bi mu tudi ob primeru poškodb odvzem zdravstveni zavarovanje in naj zdravljenje plača v celoti iz svojega žepa
Odgovori
+1
4 3
MarkoG.
20. 01. 2026 15.31
točno tako
Odgovori
+1
2 1
prinašalec2
20. 01. 2026 15.08
No, to pa šteje. Upajmo da e bo dvojnih meril.
Odgovori
+2
4 2
marker1
20. 01. 2026 15.01
Prepovedan sad je najslajši. Če bo vse prepovedano, se bo marsikdo zaslužil s švercanjem. Pa ne s hudimi močnimi petardami, temveč z navadnimi raketami, ki so še dovoljene. Cvet levih poslank se gre feministično licemerstvo. Predlagam da se spravijo še na SV, kjer še bolj poka in je tudi še bolj življenjsko nevarno. A vas je naščuval I8M?
Odgovori
+2
5 3
kr nekdo
20. 01. 2026 15.31
kdor je še živel v jugoslaviji ve kaj je ćrni trg in prepoved pirotehnike in to ne bodo nikoli res nikoli odpravli.
Odgovori
-1
0 1
peresni
20. 01. 2026 15.45
Upajmo, da ti bo kak mulo zataknil petardo za gate primitivc.
Odgovori
0 0
medŠihtom
20. 01. 2026 15.46
veljat mora načelo če sem ga videl vržt petardo je avtomatično položnica. kaj ti pomaga črni trg, če se neupaš vržt petarde ker če te kdo vidi, adijo božičnica+regres in par mesečnih plač. kazni morajo biti vzgojne, kar za slovenčka pomeni od 5 jurjev navzgor za posamezen dogodek/pok petarde.
Odgovori
0 0
pojtrarara
20. 01. 2026 15.46
marker nehaj po tej logiki se ne sme nic prepovedati..
Odgovori
0 0
iskriv
20. 01. 2026 14.55
Edino pravilno ! Ne rabimo pokanja in ne raketnega onesnaževanja !
Odgovori
+5
10 5
stoinena
20. 01. 2026 14.53
super, čimprej tem bolje. novega leta, če ti je že pri srcu, se lahko veseliš na 1000 drugih načinov. če pa želiš da poka, pa greš lahko na večje število vojnih bojišč, ki so trenutno in vedno v teku nekje po svetu. pa si tam daj duška.
Odgovori
+4
7 3
Magic-G-spot
20. 01. 2026 14.48
Ta bozic in novo leto me nebo v Sloveniji in mi je cisto vseeno. :) Upam da vam se burke uvedejo in obvezno porcijo cevapov namest ognjemeta.
Odgovori
-2
4 6
kr nekdo
20. 01. 2026 14.41
spet bo črni trg cvetel. samo zdaj ne bodo samo rakete. Pa spomnimo se pokalo bo že novembra. Smo že imeli popolno prepoved. Na trgu bodo spet izdelki neskladni z eu standardom in bo samo še več problemov.
Odgovori
+2
5 3
kr nekdo
20. 01. 2026 14.49
pa malo se je treba zamislit kaj se s prepovedjo naredilo. Mladi bodo sami sestavljali pirotehniko, posluževali se bodo karabida raznih kemijskih spojin in na koncu bo še več poškodovanih. Pa odtrgane roke in prste ne povzroča legalna pirotehnika, ki se jo kupi v sloveniji. Samo za razmislek. Pa poglejmo iz pogleda mladih.
Odgovori
+1
4 3
stoinena
20. 01. 2026 14.51
super. če bo več poškodovanih. kar iščeš to najdeš. vi kar sami to izdelujte doma.
Odgovori
+1
4 3
kr nekdo
20. 01. 2026 15.29
jaz sem to fazo že dal čez. Kaj vse se je pred 30,40 leti počeli bolj, da ne veste. Zakurli smo ogenj in na to na ta ogen od kantic bencina, sprejev za lase parfumov, do pravih nabojev tako vojaških kot lovskih. Na srečo nobenemu nič. jaz bo res dobro premislil, kaj vse prinese črni trg. Aja pa ne si mislit, da bo brez pokanja. V Yugoslaviji je bilo vse prepovedan res težko prišel, do črnega trga pa je vseeno pokalo nič manj kot sedaj. Samo takrat se je začelo že novembra k črni trg ni bil omejen na 7 dni al kolk je sedaj legalna prodaja. In ja na celem svetu se vstopa z pirotehniko v novo leto in se bo tudi pri nas kljub morebitni prepovedi.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Skozi 17 transakcij izginilo 1500 evrov
Ali je imel Valentino otroke?
Ali je imel Valentino otroke?
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrl je kralj visoke mode
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450