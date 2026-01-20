Popolna prepoved prodaje pirotehnike?

Predlog bi prinesel tudi prepoved spletne prodaje in oglaševanja pirotehnike. V zakonu pa bi ohranili možnost uporabe pirotehnike za strokovno usposobljene in licencirane uporabnike, kadar je to nujno in utemeljeno, na primer v okviru poklicnih dejavnosti odrske pirotehnike ali posebnih tehničnih namenov.

Po večinskem mnenju predlagateljev se je namreč v praksi izkazalo, da zgolj ob določenih omejitvah tudi nadzora ni bilo mogoče učinkovito izvajati, manj nevarni izdelki so se prav tako izkazali za nevarne, cena pa je bila ne le finančna, pač pa predvsem človeška.

Koalicija bi s predlogom novele zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih, ki so ga danes vložili v parlamentarni postopek, uvedla splošno prepoved prodaje, preprodaje, nakupa, posedovanja in uporabe pirotehničnih izdelkov za fizične osebe brez izjeme.

Po besedah vodje poslancev SD Meire Hot, sicer prvopodpisane pod zakonski predlog, je ta rezultat vztrajnosti in vendarle oblikovane politične volje, da "kot družba potegnemo jasno črto", saj po njenem mnenju ne gre za politično temo, pač pa za vprašanje družbene odgovornosti. "Zakon ni usmerjen proti praznovanju, nasprotno, odpira prostor za varnejše, dostojnejše in okolju prijaznejše oblike praznovanja, ki ne temeljijo na hrupu, strahu in poškodbah," je izpostavila.

Ob tem je spomnila na številne primere poškodb v preteklosti in zasežene kose pirotehnike. Ocenila pa je tudi, da gre za predlog, ki uživa visoko javno podporo, saj se je v preteklih letih zvrstilo več peticij na to temo, ki jih je podpisalo po več tisoč državljanov.

Predlog odločno podpirajo tudi v Levici, pri čemer je vodja strankine poslanske skupine Nataša Sukič poudarila, da je aktualno stanje in nezadostna učinkovitost omejitev posledica tega, da je "politika v preteklosti preveč popuščala interesom pirotehnične industrije in trgovcev".

"Tistih nekaj sekund poka in dobički trgovcev in pirotehnične industrije ne morejo nadvladati pravice ljudi in živali do varnosti in čistega okolja. Zato je ta prepoved družbena nuja in edino pravo in odgovorno dejanje," je prepričana.

A koalicijske stranke, kot kaže, pri vseh rešitvah zakonskega predloga še niso povsem usklajene. V največji poslanski skupini Svoboda imajo namreč različna stališča predvsem glede absolutne prepovedi, ki bi torej veljala tudi za uporabo pirotehničnih izdelkov kategorije F1, ki po zakonski definiciji "predstavljajo zelo majhno nevarnost in povzročajo zanemarljivo raven hrupa".

Poslanka Svobode Tereza Novak se je sicer strinjala, da lahko tudi pri uporabi teh izdelkov nastanejo nepopravljive posledice. V poslanski skupini bodo tako še opravili pogovore, ali je predlagana ureditev najboljša oz. najbolj ustrezna. Strinjajo pa se, da je treba narediti vse, da bi preprečili škodo za ljudi in živali zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, zato so tudi pristopili k podpisu zakonskega predloga, je navedla.