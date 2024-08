Popolna zapora ceste Črna vas

Nekateri mestni avtobusi ne bodo vozili

Zaradi popolne prometne zapore na delu ceste Črna vas je linija 19B od sobote, 24. 8. 2024, do predvidoma 1. 9. 2024 začasno ukinjena in jo nadomeščajo linije 6B, 19 in19Z. Do obračališča Jezero iz smeri Notranje Gorice vozi linija 19Z (delovnik) in 6B (sobota in nedelja). Na delu Ižanske ceste vozi linija 19 do obračališča Barje, ki je v neposredni bližini križišča Ižanske ceste in ceste Črna vas, dodajajo.