Popolna zapora dela severne ljubljanske obvoznice

Na odseku med Šiško in razcepom Koseze sicer zaradi rušitve obstoječih dotrajanih nadhodov Gotske in Ledarske ulice in gradnje novih potekajo obsežnejša dela, ki so predvidena do 15. maja letos.

Nad projektom bdi Mestna občina Ljubljana, ki je lani poleti na javnem naročilu za izvedbo del izbrala ponudbo podjetij V3 in Markomark Nival. Dela naj bi podjetji po pogodbi izvedli za nekaj več kot 5,6 milijona evrov z davkom.

Projektanti so ugotovili, da je stanje obeh nadhodov na območju zgornje Šiške oz. Kosez, ki sta drug od drugega oddaljena nekaj manj kot 600 metrov, tako slabo, da ju ni smiselno sanirati, temveč ju je treba čim prej zamenjati.