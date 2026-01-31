Naslovnica
Slovenija

Popolna zapora dela severne ljubljanske obvoznice

Ljubljana, 31. 01. 2026 07.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA U.Z.
Popolna zapora dela severne ljubljanske obvoznice

Ljubljanska severna obvoznica je v sklopu projekta rušitve obstoječih in gradnje novih nadhodov Gotske in Ledarske ulice do ponedeljka do 5. ure v obe smeri v celoti zaprta med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever. Obvoz je urejen po Celovški cesti ter prek priključka Šentvid in šentviškega predora. Vozniki se lahko preusmerijo tudi na južno in vzhodno ljubljansko obvoznico.

Na odseku med Šiško in razcepom Koseze sicer zaradi rušitve obstoječih dotrajanih nadhodov Gotske in Ledarske ulice in gradnje novih potekajo obsežnejša dela, ki so predvidena do 15. maja letos.

Nad projektom bdi Mestna občina Ljubljana, ki je lani poleti na javnem naročilu za izvedbo del izbrala ponudbo podjetij V3 in Markomark Nival. Dela naj bi podjetji po pogodbi izvedli za nekaj več kot 5,6 milijona evrov z davkom.

Projektanti so ugotovili, da je stanje obeh nadhodov na območju zgornje Šiške oz. Kosez, ki sta drug od drugega oddaljena nekaj manj kot 600 metrov, tako slabo, da ju ni smiselno sanirati, temveč ju je treba čim prej zamenjati.

Odstranitev starih in gradnja novih bosta potekali sočasno, promet po obvoznici pa bo v času del večinoma potekal pod delnimi zaporami oziroma po zoženih prometnih pasovih.

Občina pri projektu sodeluje in si stroške deli z Darsom. Na ta način sta partnerja že prenovila nadvoze Podutiške, Dunajske in Ižanske ceste nad ljubljansko obvoznico.

severna obvoznica zaprtje zapora

