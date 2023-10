Popolna zapora dela Šmartinske ceste podaljšana do decembra

Izvajalec, podjetje Komunalne gradnje, je dela za ureditev Šmartinske ceste od odcepa za Šmartno in Tomačevo do križišča za Trbeže v Sneberjah začel v začetku lanskega oktobra. Sprva je promet potekal izmenično enosmerno, od letošnjega junija pa je približno kilometer te ljubljanske vpadnice od križišča Šmartno in Tomačevo do Sneberske ceste popolnoma zaprt za promet.

Najprej je bila zapora predvidena do septembra, takrat pa je bila podaljšana do 31. oktobra.

A izvajalec je sredi meseca po pojasnilih direkcije za infrastrukturo zaprosil za podaljšanje popolne zapore. Gradnja je sicer že v zaključni fazi, kjer se vgrajujejo robniki, višinsko nivelirajo pokrovi jaškov ter fino planira površino pred vgradnjo asfalta, so navedli na direkciji. Za varno delo in v izogib poškodbam voziščne konstrukcije je treba zaporo podaljšati.