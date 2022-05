Popolna zapora državne ceste Mojstrana–Vrata

Iz Direkcije RS za infrastrukturo so sporočili, da nadaljujejo izvedbo protiprašne zaščite, popravilo zidov in prepustov na "državni cesti RT-908, odsek 1383 Mojstrana–Vrata od km 3,765 do km 11,542", kot so natančno navedli.

V času izvajanja del je od 12. maja do 30. junija predvidena popolna zapora ceste, in sicer od ponedeljka do petka, v času med 7.30 in 18.00. Ob sobotah in nedeljah omenjene cestne zapore ne bo.

V času popolne zapore obvoza ni, omogočen bo le dostop za intervencijska vozila na nujni vožnji, še opozarjajo na direkciji, uporabnikom pa se zahvaljujejo za razumevanje in strpnost. Ob tem jih še prosijo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Ob 19. uri se bo zapiral tudi prelaz Predel

Vozniki na severozahodu Slovenije pa naj bodo pozorni še na eno popolno zaporo ceste. Na cesti Predel - Trbiž (Tarvisio), ki jo kot povezavo med Gorenjsko in Posočjem uporabljajo tudi številni slovenski (po)potniki, bodo na italijanski strani prelaza redel dokončevali dela v predoru pri Rabeljskem jezeru.