Popolna zapora Dunajske ceste podaljšana do 15. septembra

V mestni občini Ljubljana so aprila začeli s prenovo celotnega odseka od Obvozne ceste do križišča z Vilharjevo cesto. 6. aprila so na odseku Dunajske ceste, od Ulice 7. septembra do ljubljanske obvoznice postavili polovično zaporo. 14. avgusta pa so za ves promet zaprli še odsek med Obvozno cesto in Ulico 7. septembra. Cesta naj bi bila zaprta do 30. avgusta, a kot kaže, bodo s prenovo zaključili do 15. septembra.

Ureditev sodi v projekt ureditve kolesarske mreže MOL

V prvi fazi naj bi dela potekala na odseku med Obvozno cesto in severno obvoznico. Nato sledita še odseka od severne obvoznice do Baragove ulice in od Dimičeve ulice do Vilharjeve ceste.

Ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru del bodo obnovili tudi talno in horizontalno prometno signalizacijo, javno razsvetljavo, odvodnjavanje in avtobusna postajališča.

Izpogajana vrednost investicije je 5.360.737,99 evrov brez DDV. Od tega delež sofinanciranja znaša 1.460.434,05 evrov brez DDV. Izvajalec del je Trgograd d.o.o., partnerja pri gradnji sta podjetji Komunalne gradnje d.o.o. in Prenova – Gradbenik d.o.o.