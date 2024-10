Popolna zapora Dunajske ceste tudi danes zvečer

Popolna zapora je danes predvidena od 21. ure pa do 5. ure zjutraj v nedeljo, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Od 21. ure do najpozneje 5. ure bo omenjeni odsek zaprt tudi 25. in 26. oktobra ter 9., 16., 20., 27. in 29. novembra.

Obvoz bo mogoč prek Tivolske in Celovške ceste ter Drenikove in Samove ulice. Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.