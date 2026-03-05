Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Popolna zapora ljubljanske železniške postaje: namesto vlakov avtobusi

Ljubljana, 05. 03. 2026 16.00 pred 19 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Nadgradnja ljubljanske železniške postaje

Ta konec tedna bo zaradi intenzivnih investicijskih del v okviru nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje tako kot pred dobrim mesecem popolnoma zaprt osrednji del postaje. Za vlake proti Gorenjski in Primorski bodo organizirali nadomestne avtobuse, so pojasnili na Slovenskih železnicah. V ponedeljek bo postaja znova odprta.

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak. Podobne zapore je bila glavna železniška postaja v prestolnici deležna že v začetku februarja.

Zapora se bo začela v petek ob 23. uri, potekala pa bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj, je po današnjem ogledu poteka gradbenih del na postaji dejal vodja območja Ljubljana v podjetju SŽ-Infrastruktura Goran Prodanovič.

Dela na ljubljanski železniški postaji
Dela na ljubljanski železniški postaji
FOTO: Aljoša Kravanja

Zaprti bosta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh teh relacijah bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze.

Promet proti Štajerski bodo prilagodili na način, da bo okoli 70 odstotkov vlakov odpeljalo z začasnih peronov ob Masarykovi cesti oziroma na Šmartinskem nadvozu, za del povezav v smeri postaj Zidani Most, Dobova in Maribor pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj.

V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo. Vlaki proti Metliki, Novemu mestu in Kočevju bodo tako kljub zapori konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu, je še dejal Prodanovič.

Podpisani pogodbi za nakup specializiranih vozil za gradnjo in vzdrževanje

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je v okviru vladnega obiska Mestne občine Ljubljana ogledala potek gradbenih del na glavni železniški postaji v Ljubljani. Po ogledu se je udeležila podpisa dobrih 82 milijonov evrov vrednih pogodb za nakup sodobnih specializiranih vozil za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Železniška postaja v Ljubljani (slika je simbolična)
Železniška postaja v Ljubljani (slika je simbolična)
FOTO: Bobo

Bratuškova si je potek gradbenih del na ljubljanski železniški postaji ogledala v spremstvu ljubljanskega župana Zorana Jankovića, generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa, direktorja podjetja SŽ-Infrastruktura Matjaža Kranjca, predstavnikov italijanskega podjetja Tesmec Rail in italijanskega veleposlanika v Sloveniji Giuseppeja Cavagnaja.

Nov nadhod

Ministrica se je med drugim seznanila s potekom gradnje novega nadhoda, ki bo v dveh etažah in bo predstavljal povezavo med železniško in avtobusno postajo ter bo v prihodnje prav tako omogočal prehod z ene na drugo stran območja postaje. Vseboval bo tudi vse osrednje storitve in vsebine za potnike.

Bratušek je v izjavi za medije po ogledu izrazila zadovoljstvo nad videnim. Med drugim so ji odgovorni zagotovili, da dela potekajo po načrtih.

Ob tem se je zahvalila prebivalcem za potrpljenje. "Gre za res za veliko gradbišče in še kako se zavedam, da to moti njihova življenja, ampak bodo pa od jeseni 2026 toliko bolj veseli, ker bo tukaj nova lepa in zelo funkcionalna železniška postaja, v nadaljevanju pa tudi moderen potniški center," je poudarila ministrica.

Nakup specializiranih vozil za 82,2 milijonov evrov

Ogledu gradbenih del je sledil podpis pogodb za nakup sodobnih specializiranih vozil za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture v vrednosti 82,2 milijonov evrov med podjetjem SŽ-Infrastruktura in izbranim ponudnikom za posodobitev mehanizacije italijanskim podjetjem Tesmec Rail.

V okviru prizadevanj za posodobitev javne železniške infrastrukture trenutno namreč poteka okoli 135 milijonov evrov vreden projekt nabave mehanizacije za vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Ključno finančno podporo projektu predstavlja namenska dokapitalizacija družbe SŽ-Infrastrukture prek Slovenskega državnega holdinga in Slovenskih železnic v vrednosti 80 milijonov evrov.

'Največja modernizacija SŽ-Infrastrukture v vseh letih'

"Današnji dve pogodbi za nakup šestih drezin za vzdrževanje vozne mreže in 15 drezin za vzdrževanje prog pomeni enega največjih nakupov in največjo modernizacijo SŽ-Infrastrukture v vseh letih, kar pomnim," je po podpisu dejal direktor SŽ-Infrastruktura Kranjc.

Pogodba za dobavo 15 drezin oz. progovnih vozil za posebne namene in snežnih odmetalnikov je vredna 60,5 milijona evrov z DDV. Pogodba za šest progovnih vozil za vzdrževanje voznega omrežja pa znaša vrednosti 21,7 milijona evrov z DDV, so v sporočilu za javnost navedli na Slovenskih železnicah.

Kot je pojasnil Kranjc, zaključujejo še razpis za nivelirne stroje za kretnice in linijski nivelirni stroj, ki bo omogočal upravljavcu, da bo samostojno, učinkovito ter bolj varno in ekološko vzdrževal javno železniško infrastrukturo.

Nadgradnja ljubljanske železniške postaje
Nadgradnja ljubljanske železniške postaje
FOTO: Aljoša Kravanja

Dobavni rok za šest drezin za vzdrževanje vozne mreže je 42 mesecev, po 30 mesecih pričakujejo oziroma je pogodbeni rok za dostavo prvih treh. Za 15 gradbenih drezin pa je dobavni rok 54 mesecev, od tega morajo biti po 36 mesecih dostavljene štiri.

"To so ključni mejniki te pogodbe in pričakujem, da se bo dobavitelj tega tudi striktno držal," je še povedal Kranjc.

"Slovenija je del Evrope in to je evropski projekt," je ob tem poudaril predsednik upravnega odbora podjetja Tesmec Rail Amrogio Caccia Dominioni. Ta tehnologija bo dobra za naslednjih 20 let, torej gre za investicijo z dolgo življenjsko dobo, je še prepričan.

železniška postaja ljubljana zapora

V Ljubljani odprli novo stanovanjsko sosesko

Boštjančič: Individualni naložbeni računi korak k finančno bolj pismeni družbi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
05. 03. 2026 17.02
kamijonarji, pa med tednom namesto a vlak po AC - ampak naša mag. Aneks Alenka je srečna
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
05. 03. 2026 16.37
še malo pa bo napis..namesto ukc-franja ali žele.....
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kviz za prave F1 navdušence
Kviz za prave F1 navdušence
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551