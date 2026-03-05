Popolna zapora ljubljanske železniške postaje: namesto vlakov avtobusi

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak. Podobne zapore je bila glavna železniška postaja v prestolnici deležna že v začetku februarja.

Zapora se bo začela v petek ob 23. uri, potekala pa bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj, je po današnjem ogledu poteka gradbenih del na postaji dejal vodja območja Ljubljana v podjetju SŽ-Infrastruktura Goran Prodanovič.

Dela na ljubljanski železniški postaji FOTO: Aljoša Kravanja

Zaprti bosta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh teh relacijah bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Promet proti Štajerski bodo prilagodili na način, da bo okoli 70 odstotkov vlakov odpeljalo z začasnih peronov ob Masarykovi cesti oziroma na Šmartinskem nadvozu, za del povezav v smeri postaj Zidani Most, Dobova in Maribor pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj. V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo. Vlaki proti Metliki, Novemu mestu in Kočevju bodo tako kljub zapori konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu, je še dejal Prodanovič.

Podpisani pogodbi za nakup specializiranih vozil za gradnjo in vzdrževanje

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je v okviru vladnega obiska Mestne občine Ljubljana ogledala potek gradbenih del na glavni železniški postaji v Ljubljani. Po ogledu se je udeležila podpisa dobrih 82 milijonov evrov vrednih pogodb za nakup sodobnih specializiranih vozil za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Železniška postaja v Ljubljani (slika je simbolična) FOTO: Bobo

Bratuškova si je potek gradbenih del na ljubljanski železniški postaji ogledala v spremstvu ljubljanskega župana Zorana Jankovića, generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa, direktorja podjetja SŽ-Infrastruktura Matjaža Kranjca, predstavnikov italijanskega podjetja Tesmec Rail in italijanskega veleposlanika v Sloveniji Giuseppeja Cavagnaja.

Nov nadhod

Ministrica se je med drugim seznanila s potekom gradnje novega nadhoda, ki bo v dveh etažah in bo predstavljal povezavo med železniško in avtobusno postajo ter bo v prihodnje prav tako omogočal prehod z ene na drugo stran območja postaje. Vseboval bo tudi vse osrednje storitve in vsebine za potnike. Bratušek je v izjavi za medije po ogledu izrazila zadovoljstvo nad videnim. Med drugim so ji odgovorni zagotovili, da dela potekajo po načrtih. Ob tem se je zahvalila prebivalcem za potrpljenje. "Gre za res za veliko gradbišče in še kako se zavedam, da to moti njihova življenja, ampak bodo pa od jeseni 2026 toliko bolj veseli, ker bo tukaj nova lepa in zelo funkcionalna železniška postaja, v nadaljevanju pa tudi moderen potniški center," je poudarila ministrica.

Nakup specializiranih vozil za 82,2 milijonov evrov

Ogledu gradbenih del je sledil podpis pogodb za nakup sodobnih specializiranih vozil za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture v vrednosti 82,2 milijonov evrov med podjetjem SŽ-Infrastruktura in izbranim ponudnikom za posodobitev mehanizacije italijanskim podjetjem Tesmec Rail. V okviru prizadevanj za posodobitev javne železniške infrastrukture trenutno namreč poteka okoli 135 milijonov evrov vreden projekt nabave mehanizacije za vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Ključno finančno podporo projektu predstavlja namenska dokapitalizacija družbe SŽ-Infrastrukture prek Slovenskega državnega holdinga in Slovenskih železnic v vrednosti 80 milijonov evrov.

'Največja modernizacija SŽ-Infrastrukture v vseh letih'

"Današnji dve pogodbi za nakup šestih drezin za vzdrževanje vozne mreže in 15 drezin za vzdrževanje prog pomeni enega največjih nakupov in največjo modernizacijo SŽ-Infrastrukture v vseh letih, kar pomnim," je po podpisu dejal direktor SŽ-Infrastruktura Kranjc. Pogodba za dobavo 15 drezin oz. progovnih vozil za posebne namene in snežnih odmetalnikov je vredna 60,5 milijona evrov z DDV. Pogodba za šest progovnih vozil za vzdrževanje voznega omrežja pa znaša vrednosti 21,7 milijona evrov z DDV, so v sporočilu za javnost navedli na Slovenskih železnicah. Kot je pojasnil Kranjc, zaključujejo še razpis za nivelirne stroje za kretnice in linijski nivelirni stroj, ki bo omogočal upravljavcu, da bo samostojno, učinkovito ter bolj varno in ekološko vzdrževal javno železniško infrastrukturo.

Nadgradnja ljubljanske železniške postaje FOTO: Aljoša Kravanja