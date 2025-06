Popolne zapore pri Žalah do konca avgusta

Zaradi del bodo do konca avgusta za ves promet zaprte Linhartova in Savska cesta ter Flajšmanova ulica, promet pa bo oviran tudi na Štajerski cesti. V krožišču bo prevozen le del med Štajersko cesto in Pokopališko ulico.

Po prenovi bo zelo prometno krožišče Žale dobilo sodobnejšo obliko z ločenimi pasovi za lažji potek in usmerjanje prometa, v slogu t. i. turbo krožišča. Pokopališka in Flajšmanova ulica pa bosta na odseku do križišča s Šmartinsko cesto postali enosmerni, Pokopališka v smeri krožišča in Flajšmanova v smeri Šmartinske ceste.

Projekt nadgradnje krožišča Žale ter obnove 315 metrov Pokopališke ceste od krožišča do križišča s Šmartinsko cesto in 270 metrov Flajšmanove ceste od krožišča do križišča s Šmartinsko cesto je del velikega projekta urejanja ljubljanskih prometnic za večjo pretočnost na širšem območju Potniškega centra Ljubljana.