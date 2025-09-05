Svetli način
Slovenija

Popolni Lunin mrk bomo lahko opazovali tudi pri nas

Ljubljana , 05. 09. 2025 15.27

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K.
Komentarji
6

Pripravite se na nepozaben nebesni spektakel. V nedeljo bo na nebu viden popolni lunin mrk, ki bo nebo obarval v rdeče-rjave tone. Slovenski ljubitelji astronomije boste dogodek lahko spremljali tudi v Mariboru, kjer bo potekalo javno opazovanje z razlago.

Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno. Takrat se Luna znajde v Zemljini senci. Lunino fazo, pri kateri se to lahko zgodi imenujemo ščip ali polna Luna. Če bi bil to edini pogoj za pojav Luninega mrka, bi lahko tega na Zemlji opazovali ob vsakem ščipu oziroma vsakih 29,5 dni. Prav tako bi lahko popolni Sončev mrk opazovali ob vsakem mlaju. Vsi vemo, da mrki vendarle niso tako pogost pojav. Vzrok za redkejše nastope Sončevih in Luninih mrkov na Zemlji tiči v naravi kroženja Lune okoli Zemlje in kroženja Zemlje okoli Sonca, pojasnjujejo v Astronomskem društvu Orion. Tam so tudi sporočili, da bomo v nedeljo lahko opazovali popolni Lunin mrk. 

Lunin mrk
Lunin mrk FOTO: AP

Kdaj boste lahko opazovali nebesni pojav?

Kot so izračunali, bo luna bo v Zemljino polsenco začela prehajati ob 17:26 po srednjeevropskem poletnem času, vendar te faze Luninega mrka s prostim očesom ne zaznamo. Luna bo v Zemljino senco začela prehajati ob 18:26, a tudi te faze še ne bomo mogli opazovati, saj bo v Mariboru Luna nad matematično obzorje vzšla šele ob 19:21, nad dejanskim obzorjem pa-odvisno od ovir na obzorju-še kasneje. Najbolj zanimiva faza – začetek popolnega Luninega mrka – se bo začela ob 19:29, ko bo Luna le stopinjo nad obzorjem. Vrhunec popolne faze bo nastopil ob 20:11, medtem ko bo Luna ob 20:52 začela izstopati iz Zemljine sence v polsenco. Delni Lunin mrk se bo končal ob 21:56, ko se bo vsa Luna ponovno znašla v Zemljini polsenci. Popolni Lunin mrk bo pri nas v večini potekal še v večernem mraku, saj bo tega dne Sonce za matematično obzorje v Mariboru zašlo ob 19:25, medtem ko se bo prava noč začela ob 21:11, napovedujejo v društvu. 

Letošnji septembrski popolni Lunin mrk bo najlepše viden na območju Indijskega oceana, v osrednji in vzhodni Aziji, ter na skrajnem vzhodu Afrike, medtem ko se bo Slovenija nahajala prav na zahodni meji območja vidnosti, saj bo Luna pri nas na začetku pojava še pod matematičnim obzorjem, so dodali. 

Astronomsko društvo Orion bo v sodelovanju z Osnovno šolo borcev za severno mejo v primeru jasnega vremena v nedeljo 7. septembra 2025 od 19:30 ure naprej organizirala javno opazovanje popolnega Luninega mrka. Opazovanje bo potekalo vzhodno od parkirišča ob Osnovni šoli borcev za severno mejo v Mariboru. Ob opazovanju bo potekala strokovna razlaga pojava. Lunin mrk bo mogoče opazovati skozi različne teleskope, seveda pa bo možno tudi fotografiranje mrka s pametnimi telefoni. pazovanje je brezplačno in primerno za najširši krog zainteresiranih, so sporočili. 

lunin mrk opazovanje astronomija astronomski pojav Zemljina senca Astronomsko društvo Orion
