Popolno božično darilo, ki je vsakemu pisano na kožo …

Bližajo se prazniki in s tem čas obdarovanj in praznovanj. Če še niste nakupili daril za vaše bližnje, imamo za vas odlično idejo kaj jim podariti ter jih razveseliti. Vsi vemo, kako težko je najti primerno darilo, ki je uporabno, lično in cenovno ugodno. Mnoge skrbi, če bodo darila, ki jih podarimo svojcem in prijateljem uporabna in všečna. Vsi si želimo podariti nekaj, kar bo obdarjeni z veseljem uporabljal. Seveda ne želimo, da bi naše darila obležalo nekje na dnu omare…

Za vas so letos v podjetju Estela ponovno pripravili darila, ki so vsakemu pisana na kožo. Obdarite svoje bližnje, mamo, sestro, najboljšo prijateljico, moža, prijatelja, s popolnim darilom. Tako kot vsako leto imamo za vas v ponudbi ogromno daril ter darilnih setov. Ker si vsi želimo lepe, sijoče in zdrave lase, vam priporočamo, da izberete kakovostne in profesionalne izdelke. Novo leto je čas sprememb, zato je lahko to tudi čas, ko svojim lasem privoščimo boljšo in kakovostnejšo nego za lase. V spletni trgovini Estela in v vseh trgovinah Estela (Ljubljana, Celje, Maribor), lahko najdete pester izbor daril za vsakogar.

icon-expand

Darilo za vsakogar Pri znamki Alfaparf Milano, so letos sestavili novoletne komplete, kjer vsak najde točno to kar potrebuje. 5 različnih setov, za različne tipe las. Set za normalne lase, suhe lase, poškodovane ali skodrane lase, ter set za tiste, ki jim primanjkuje volumna. Vsi seti vsebujejo točno to kar potrebujete: šampon ter izdelek za nego las. Zapakirani v lični torbici, ki vam lahko služi tudi kot toaletna torbica. Set je lahko idealno darilo za moške in ženske za mlade in starejše. Cena seta je 19,90€. Darilo za ženske Podarite svoji mami, sestri, prijateljici ali svoji dragi darilo, ki ga bo z veseljem uporabljala. Vsaka ženska je rada urejena, urejeni in zdravi lasje pa so le ''pika na i''. Razveselite jih s kakovostnim izdelkom za nego las. V spletni trgovini in v trgovinah Estela, boste našli izdelke, priznanih blagovnih znamk kot so Kerastase, Alfaparf Milano, L'oreal Professional, Moroccanoil, Olivia Garden in mnoge druge. Prepričani smo, da z dobrim produktom, ne morate zgrešiti. Pri podjetju Estela, so vam na voljo izučeni strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri pravilnega izdelka za vsako žensko in njen tip las. Ideje za darilo: - Kerastase Elixir Ultime olje za lase - Lesena krtača za česanje - Parlux Alyon Ceramic/Ion sušilec za lase – Bronze

icon-expand

Darila za moške Ne veste kaj podariti očetu, partnerju ali sinu? S kakovostnimi izdelki za lase ali brado , ne morete nikoli zgrešiti. Gre za izdelke, ki jih potrebuje čisto vsak. Podarite dragemu olje za brado, šampon proti prhljaju, glavnik za lase, aparat za striženje las ali brade,… Ideje za darilo: - Mr.Bear gel po britju After Shave Mint - Alfaparf šampon proti prhljaju SDL Scalp Rebalance - Wahl Legend aparat za striženje

icon-expand