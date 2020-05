Z novim SUV Peugeot 2008 doživite popolno izkustvo novih dimenzij vožnje

Ljudje so pred prvimi avtomobili bežali ali pa jih namesto z ovacijami “nagradili” s kamenjem in podobnimi predmeti. Danes je avtomobil prijatelj, partner, družinski član, ki naj bi odlično poosebljal tvoj uravnotežen življenjski stil povezan z naravo in osebnim ugodjem. Videz, udobje, praktičnost, inovativnost in stik z digitalnim svetom so tako enako pomembni kot varnost, varčnost, okretnost in zmogljivost. Še ščepec futurizma in…. Pri izpolnjevanju vseh želja in izdelavi popolnega avtomobila bi nekje na tri četrt poti obupala še vsestransko nadarjeni mojster Leonardo da Vinci in vsemogočni Chuck Norris, vendar pa so pri Peugeotu sprejeli izziv ter z novim SUV Peugeot 2008 znova prehiteli vse.

Z mogočno in prepoznavno stilsko zasnovo je novi 2008 v očeh mimoidočih prava umetnina, ki na 4,3 metra dolžine združuje predrznost in trpežnost sodobnega športnega terenca ter kompaktnost mestnega avtomobila. Udarni zunanji videz krasi izrazita bočna linija, ki nedvoumno sporoča, kje sedi voznik, oblikovno drznost pa podkrepijo koti, gube in črte vzdolž telesa. Med prepoznavne elemente spredaj sodi srdit obraz, ki ga tvori okrasna maska z veliko odprtino in dnevne LED-luči v obliki levjih čekanov, levji značaj modernega športnega terenca pa dopolnjujejo visoki zadnji boki in luči, ki spominjajo na sledove krempljev. Poleg klasičnih barvnih odtenkov ga dopolnjujejo še bolj prodorne barve, ki njegovo stilsko zasnovo navdajo s še več energičnosti.

Nova dimenzija udobja

Ali daš veliko na udobje domačega fotelja in tisti fin občutek pod prsti, kot bi se dotikal mehke svile?

Brez skrbi, ne bo ti treba ostati doma, ampak boš venomer iskal izgovore za še en krog z novim SUV Peugeot 2008. Njegova notranjost je namreč zasnovana z mislijo na optimalno udobje potnikov in njihovo počutje. Navdušijo sedeži, ki odlično objamejo in podprejo telo, po želji pa so odeti v alkantaro ali usnje. Pohvalno natančna je izdelava, uporabljeni materiali pa so na otip in oko prijazni ter v SUV Peugeot 2008 vnašajo kar nekaj plemenitosti in premijske odličnosti.

Vratne plošče in vstavki na armaturni plošči so všečno obdani s karbonsko oblogo, pri samodejnem menjalniku je na voljo tudi prestavna ročica menjalnika z električnim upravljanjem. V predal pred njo je domiselno integrirano priročno stojalo oziroma držalo za mobilne telefone. Poleg površine za indukcijsko polnjenje so na voljo tudi štirje priključki USB: dva spredaj, med temi tudi USB-C in dva zadaj, da med vožnjo tam ne bo špetira. Zahtevne avdiofile bo navdušil Hi-Fi sistem Focal, kjer deset zvočnikov skupaj z 12-kanalnim ojačevalnikom z močjo 515 W zagotavlja vrhunski zvok. Pod osrednjim zaslonom na dotik (7 ali 10 palcev) so klasične tipke, s katerimi intuitivno dostopaš do glavnih sistemov, kot so klima, zračenje,… za povezljivost z zunanjim svetom pa skrbita sistema Android Auto in Apple Carplay.