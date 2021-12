Popolno sozvočje slike in zvoka z inovativno tehnologijo Neo QLED

Samsung je naredil televizor, zaradi katerega se lahko zgodi, da obiski ne bodo hoteli domov. Razmerje med kakovostjo, izgledom in ceno televizorja je zadetek v polno. Slika in zvok sta tako realistična, da vas posrkata in data občutek, da ste se preselili na področje dogajanja prizorov. Če se tudi vi prostih dni v decembru veselite zaradi sproščenih večerov ob gledanju najljubših filmov in serij ali spremljanju zimskih športov bo za popolno izkušnjo poskrbel novi Samsung Neo QLED s svojo revolucionarno tehnologijo.