Popolno zaprtje ljubljanske železniške postaje

Zaradi spremenjene organizacije prometa v soboto in nedeljo, ko bo zaradi investicijskih del popolnoma zaprt osrednji del ljubljanske železniške postaje, pri Slovenskih železnicah pričakujejo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi. "Potnikom svetujemo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo," so sporočili.

Sedež Slovenskih železnic FOTO: Luka Kotnik

V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra. Kljub zapori bodo sicer vlaki konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu (tiri 95–98, dostop z Masarykove ceste). V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

Nadomestni prevozi