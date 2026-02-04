Popolno zaprtje ljubljanske železniške postaje

Zaradi spremenjene organizacije prometa v soboto in nedeljo, ko bo zaradi investicijskih del popolnoma zaprt osrednji del ljubljanske železniške postaje, pri Slovenskih železnicah pričakujejo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi.
"Potnikom svetujemo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo," so sporočili.
V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.
Kljub zapori bodo sicer vlaki konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu (tiri 95–98, dostop z Masarykove ceste). V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.
Nadomestni prevozi
Prilagodili bodo tudi promet proti Štajerski; del vlakov bo tako odpeljal z začasnih peronov (tiri 95-98), za del povezav pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in nazaj. Tudi ti avtobusi bodo pot začeli na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.
Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, bodo nadomestili z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana–Jesenice–Beljak in v obratni smeri. Prav tako bodo za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Borovnica in nazaj.
"Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje," so navedli.
"Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljamo na spletni strani Slovenskih železnic ter na drugih uradnih komunikacijskih kanalih Skupine SŽ," dodajajo. Za načrtovanje poti ob tem priporočajo uporabo iskalnika voznega reda na njihovi spletni strani.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.