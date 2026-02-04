Naslovnica
Slovenija

Popolno zaprtje ljubljanske železniške postaje

Ljubljana, 04. 02. 2026 17.24 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
M.P.
Zaključek prve faze nadgradnje osrednje železniške postaje

Osrednji del železniške postaje v Ljubljani bo zaradi intenzivnih investicijskih del v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča v soboto in nedeljo popolnoma zaprt. Na tem območju tako ne bo uvažal oziroma izvažal noben vlak, so sporočili s Slovenskih železnic.

Zaradi spremenjene organizacije prometa v soboto in nedeljo, ko bo zaradi investicijskih del popolnoma zaprt osrednji del ljubljanske železniške postaje, pri Slovenskih železnicah pričakujejo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi.

"Potnikom svetujemo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo," so sporočili.

Sedež Slovenskih železnic
Sedež Slovenskih železnic
FOTO: Luka Kotnik

V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.

Kljub zapori bodo sicer vlaki konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu (tiri 95–98, dostop z Masarykove ceste). V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

Nadomestni prevozi

Prilagodili bodo tudi promet proti Štajerski; del vlakov bo tako odpeljal z začasnih peronov (tiri 95-98), za del povezav pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in nazaj. Tudi ti avtobusi bodo pot začeli na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, bodo nadomestili z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana–Jesenice–Beljak in v obratni smeri. Prav tako bodo za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Borovnica in nazaj.

"Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje," so navedli.

"Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljamo na spletni strani Slovenskih železnic ter na drugih uradnih komunikacijskih kanalih Skupine SŽ," dodajajo. Za načrtovanje poti ob tem priporočajo uporabo iskalnika voznega reda na njihovi spletni strani.

slovenske železnice vlak železniška postaja ljubljana

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
04. 02. 2026 19.05
Zaprite celo žabarijo.
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
04. 02. 2026 18.51
Pa na šiht ne bom šou. Tud prov
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
04. 02. 2026 18.38
Na Metelkovi bodo lažje zadihali...
Odgovori
+0
1 1
hrčak s šamponom kopriva
04. 02. 2026 18.29
Zoran je ja najboljši župan ljubljana najlepše mest, nje...tako kot njegova slovnica
Odgovori
+2
3 1
Sandi11
04. 02. 2026 18.43
tole ima cez Alenka Bratusek, ne Jankovic
Odgovori
+2
2 0
boslo
04. 02. 2026 18.52
Sandi, ne bit naiven
Odgovori
-1
0 1
ptuj.si
04. 02. 2026 18.12
Celo Ljubljano zaprite.
Odgovori
+4
6 2
JanezNovak13
04. 02. 2026 18.26
Oktobra med maratonom je zaprta. Bo kar dovolj samo takrat.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
04. 02. 2026 18.05
Lahko uštimajo obvoz preko naše nove dvotirne, hitre Koroške železnice, Koralmbahn.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
