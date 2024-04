Popoplavna gradnja: pripravlja se katalog s petimi tipskimi hišami

OGLAS

Šefic, ki vodi vladno službo za obnovo po poplavah in plazovih, je na srečanju z novinarji povedal, da je za 30 izmed omenjenih 36 objektov že končana javna razgrnitev, za preostalih šest pa ta še poteka. To so objekti, ki so bili v lanski avgustovski ujmi porušeni, odplavljeni ali kako drugače uničeni in nikakor niso primerni za nadaljnje življenje, je dejal. Pričakuje, da bo vlada za vseh 36 stavb še ta mesec odločila, ali jih je treba odstraniti, kot predvideva intervencijski zakon. Sledila bo izvedba cenitve.

Skupaj je sicer kot potencialno ogroženih z vidika poplav, plazov ali erozije tal za zdaj evidentiranih 348 objektov. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Začetek graditve nadomestitvenih objektov je napovedal v letošnjem drugem polletju, kdaj bi bila lahko končana, pa ni mogoče povedati. Lastniki se sicer še niso odločili med možnostmi, ki jim jih ponuja intervencijski zakon, torej ali bodo pristali na graditev nadomestitvenega objekta, izplačilo odškodnine ali pa na nakup nadomestne nepremičnine. Kakih 40 odstotkov jih bo vzelo odškodnino, je dejal in dodal, da imajo tudi primer ali dva, ko se stanovalci iz ogrožene hiše ne želijo izseliti. Skupaj je sicer kot potencialno ogroženih z vidika poplav, plazov ali erozije tal za zdaj evidentiranih 348 objektov, kot takšni pa tudi predstavljajo morebitno grožnjo za zdravje in življenje ljudi. "Končne številke ne znam povedati," je dejal Šefic in izrazil pričakovanje, da bo na koncu nekoliko nižja. Državna tehnična pisarna bo strokovna mnenja končala v aprilu, vlada pa bo o njih odločala v naslednjih mesecih, je povedal. Iskanje primernih zemljišč še poteka, na voljo bo pet tipskih objektov Medtem poteka iskanje primernih zemljišč za graditev nadomestitvenih objektov, pri čemer imajo v nekaterih občinah to vprašanje že rešeno, za druge pa to pomeni velik izziv. "Tam bomo morda morali poiskati rešitve tudi izven občin," je ocenil državni sekretar. Vsa ta zemljišča bo nato treba preveriti z vidika poplav ali plazov, je dejal in dodal: "Nikogar ne moremo preseliti na območje, kjer bi bil spet izpostavljen določenim tveganjem." Za tiste, ki se bodo odločili, da jim novo hišo zgradi država, bodo do konca tega meseca pripravili katalog z mogočimi tipskimi objekti, med katerimi bodo lahko izbirali. "Pet tipov naj bi bilo. Prvi je manjši objekt, primeren za do tričlansko družino, potem sta dva individualna tipa objektov in pa dvojčki ter vrstne hiše," je povedal Šefic. Najprimernejše se mu zdijo montažne hiše, bo pa na voljo tudi klasična gradnja.

Možna lokacija za nadomestitvene gradnje v Rakovljah za družine iz Letuša FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Šefic je skupaj s sodelavci z različnih ministrstev predstavil doslej opravljeno delo po katastrofalni naravni nesreči, ki je avgusta lani prizadela Slovenijo. "Z mnogimi vprašanji se tokrat srečujemo prvič, pretekle naravne nesreče niso bile tako zahtevne po obsegu ter številu prizadetih območjih, objektov in infrastrukture," je dejal. Ob sprejemu zakonodajnih rešitev ter finančni pomoči tako občinam kot podjetjem in posameznikom je bilo izvedenega že ogromno dela na vodotokih ter občinski in državni infrastrukturi, veliko pa je treba tudi še postoriti. Doslej so na infrastrukturi potekali intervencijski ukrepi, zdaj pa bo treba postaviti veliko število novih mostov, obnoviti cestno in železniško infrastrukturo, da bo odporna na morebitne nove ekstremne podnebne pojave, je naštel. V poseben proračunski sklad naj bi steklo 1,5 milijarde evrov Državna projektna pisarna je doslej prejela v recenzijo 514 projektov, med njimi je Šefic navedel 232 projektov sanacije plazov, 39 projektov različnih mostov, 14 projektov stavb, 14 projektov s področja komunale ter 168 projektov s področja cest. "Gradimo za prihodnost, gradimo za to, da bodo ti objekti takšni, da v morebitnih prihodnjih podobnih ekstremnih pojavih ne bodo poškodovani," je dejal. Saša Jazbec s finančnega ministrstva je povedala, da je bilo doslej za ukrepe po poplavah namenjenih 611 milijonov evrov. Iz solidarnostnega sklada EU smo konec lanskega leta prejeli 100 milijonov evrov, dodatnih 300 milijonov evrov Slovenija pričakuje letos. "Ta denar iz EU je zelo namenski," je opozorila. "Lahko se nameni za intervencije, če bomo zgradili širšo cesto, pa to ne bo v celoti upravičen strošek," je dodala. Teh 400 milijonov evrov naj bi porabili do jeseni 2025.

Pristojnim se zdijo najprimernejše montažne hiše, bo pa na voljo tudi klasična gradnja. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand