Popoplavni ukrep čakanja na delo državo doslej stal 895.000 evrov

Ukrep je bil avgusta uveden za delodajalce, ki zaradi posledic poplav in plazov zaposlenim začasno niso mogli zagotavljati dela zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki so onemogočale delo.

Kot so pojasnili na Zavodu RS za zaposlovanje, je bila od avgusta pravica do te pomoči priznana 425 delodajalcem za 4346 delavcev. Za avgust so jo priznali 129 delodajalcem za 1529 zaposlenih, za september 31 delodajalcem za 159 zaposlenih, za oktober pa 265 delodajalcem za 2658 zaposlenih.

Prva izplačila subvencij iz tega naslova so izvedli oktobra. Ocenili so, da bo zanje potrebnih 1,1 milijona evrov, na koncu so izplačali 894.631 evrov. Izplačila je glede na podaljšanje ukrepa pričakovati še nekaj mesecev.