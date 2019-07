Kakšno sporočilo bo Slovenija EU poslala tokrat?

Moči da ga zrušijo, poslanci sicer nimajo, a v primeru da Lenarčiča opremijo z negativno popotnico, lahko predsednica komisije, ki pri sestavljanju ekipe vztraja na spolnih in političnih kvotah, bržkone žrtvuje prav slovenskega komisarskega kandidata.

Zame in za Slovenijo je pomembno, da prejmem čim širšo podporo, je po današnji predstavitvi poslanskim skupinam dejal Lenarčič.

Morebitni kandidat za člana evropske komisije je državni zbor po obisku poslanskih skupin zapuščal optimističen. Dejal je, da upa na podporo, ki bi bila ključna, pravi, na domačem in bruseljskem parketu: "To bi bila pomembna popotnica, ker ko bo postopek tu enkrat končan, se bo na evropski ravni šele dobro začel, zato je zame zelo važno, pa tudi za Slovenijo in uspešnost njenega komisarskega kandidata, da s ena to pot pošlje s čim boljšo popotnico."

V zraku podpora Levice, podpore SD nima

Zanjo bodo glasove zagotovo prispevali v opozicijski Novi Sloveniji.Kot je povedal Horvat: "Mi smo povedali, da je gospod Lenarčič v tem zelo razdrobljenem in ozkem slovenskem političnem spektru optimalna izbira." Strokovnost mu priznavajo v koalicijski SMC, čeprav ima zanje status političnega nizko kategornika.

Kot pravi Monika Gregorčič: "Morda ima malo premalo političnih izkušenj, sploh glede na dejstvo, da vse ostale doslej znane države pošiljajo politične prvokategornike, vendar pa pričakujemo, da bo ta manjko političnih ne izkušenj zelo hitro nadoknadil."

Jasno je, da podpore SD Lenarčič nima. Jasno je, da je v zraku še podpora Levice. Jutri pa ga že zjutraj čaka predstavitev na SDS, kjer ga je predsednik stranke že označil s tehnokratom brez idej in teže v Bruslju. Ne le negativni rezultat na odboru, tudi nesklepčnost bi pomenila velike težave. Jutri bo čas za glasove 17- članskega odbora, potem pa tudi za razmislek, kateri od resorjev bi, če bo za to pri volji Ursula Van der Leyen, za Slovenijo zanimiv in realen.