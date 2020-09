Kako Popovič pojasnjuje sumljivo ugoden nakup parcele z razgledom na morje?

"Kaj in po kolikšni ceni kupujem, je moja stvar," sumljivo ugoden nakup parcele z razgledom na morje pojasnjuje nekdanji koprski župan Boris Popovič. Zagotavlja tudi, da ni sodeloval pri nakupu bodočega soseda, notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je za 882 kvadratnih metrov zazidljivega zemljišča plačal manj kot 76 tisoč evrov. Občina je parcele kmalu za tem, ko jih je po nizki ceni prodala, sklenila komunalno urediti. S tem pa se bo njihova tržna vrednost tako rekoč čez noč podvojila.

Skoraj štiri tisoč kvadratnih metrov veliko parcelo je na dražbi od občine kupil znanec takratnega županovega svetovalca. Ker je šlo za komunalno neurejeno zemljišče, je bila cena nizka. Skupaj je odštel dobrih 260 tisočakov. Kasneje je zemljo razparceliral in po podobno nizkih cenah prodal naprej ministru Alešu Hojsu, svetovalcu Siniši Anđelkoviću in tudi ženi Borisa Popoviča. Nekdanji koprski župan se pri tem zagovarja, da lahko z ženo kupita katerokoli parcelo ali stanovanje, ki si ga zaželita, saj za to imata denar.

icon-expand Parcela z razgledom na morje po sumljivo nizki ceni. FOTO: POP TV

Da prodaja sama po sebi ni sporna, meni tudi aktualni koprski župan Aleš Bržan."Problem je samo, če nekdo špekulira na podlagi informacij, ki jih javnost nima, kdaj se bo kaj opremljalo, kdaj bo prišlo do neke razlike v ceni,"pravi. Je Popovič vedel, da bo občina zemljišče komunalno uredila in da se bo njena tržna vrednost kmalu vsaj podvojila? "Že vnaprej smo vedeli tudi, da bo prišel črnokalski most in da bodo parcele več vredne, ker bo iz Ljubljane do Kopra peljala avtocesta," odgovarja Popovič, ki je prepričan, da je bila cena, ki so jo plačali, primerna. Pa lahko podobno kot minister Hojs skoraj 900 kvadratnih metrov zazidljivega zemljišča s pogledom na morje za 76 tisoč evrov kupi tudi navaden smrtnik? Daniel Lovšin iz Casabela nepremičnin verjame, da bi bil vsakdo zadovoljen z zemljiščem po takšni ceni, vendar pa sam takšne parcele nima v prodaji.

icon-expand Boris Popovič: "Kaj in po kolikšni ceni kupujem, je moja stvar." FOTO: POP TV