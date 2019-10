Popovič pravnomočno obsojen zaradi razžalitve novinarke

Višje sodišče v Kopru je celoti pritrdilo prvostopenjskemu in nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča pravnomočno obsodilo zaradi žaljivih izjav, s katerimi je posegel v zasebnost novinarke Televizije Slovenija Eugenije Carl , je poročala omenjena televizija.

Boris Popovič je v zagovoru razžalitev in diskreditacijo novinarke priznal.

Popoviča je marca letos koprsko okrožno sodišče spoznalo za krivega in je bil za razžalitev in žaljivo obdolžitev obsojen na šest mesecev pogojne zaporne kazni, s preizkusno dobo dveh let. Popovič se je na odločitev pritožil, a s pritožbo ni uspel.

Kot je poročala Televizija Slovenija, je višje sodišče sklenilo, da je "Popovič s skrajno sarkastičnimi in zaničevalnimi izjavami Carlovo osebno razžalil in diskreditiral, da bi jo kot novinarko utišal", kar je Popovič v zagovoru tudi priznal.

Sodba se nanaša na izjave, ki jih je Popovič kot župan dal na račun oprsja Carlove leta 2013 in v zvezi s katerimi je že ljubljansko okrajno sodišče pred meseci Popoviču naložilo 3500 evrov odškodnine. Carlova je leta 2014 vložila še zasebno kazensko tožbo, o kateri sta torej odločala koprsko okrožno in zdaj še višje sodišče in Popoviča obsodila.