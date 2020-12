Popovič zbral podpise, o stanovanjskem naselju bodo, kot kaže, odločali volivci

Boris Popovič je prepričan, da koprski občinski svet s spremembo namembnosti zemljišča ne bo rešil stanovanjskih problemov Koprčanov, saj več kot 1000 stanovanj ne spada med "poceni neprofitna najemniška stanovanja, ki jih Koper potrebuje", ampak bo šlo za "ogromno vikend naselje",kjer si bodo stanovanja privoščili predvsem premožnejši prebivalci iz notranjosti države.

Popovič je zato napovedal ustanovitev civilne iniciative in referendum, za kar po zakonu potrebuje 100 podpisov občank in občanov. Popoviču je v dveh dneh uspelo zbrati 1086 podpisov, ki jih je že predložil koprski občini, poroča Regionalobala.si. Občina nato odredi termin za zbiranje podpisov na upravni enoti. Takrat je treba zbrati pet odstotkov overjenih podpisov občanov, kar je okrog 2.200, je zapisal Popovič. Portal poroča, da poznavalci lokalne politike ne dvomijo, da bo nekdanjemu županu uspelo zbrati podpise, težja naloga pa bo volivce prepričati, da pridejo na referendum in oddajo glas.

Popovič je v videu, ki ga je posnel za sledilce na družbenih omrežjih, povedal, da ne gre za kakršno koli maščevanje z njegove strani, pač pa za poziv k premisleku o prihodnosti mestne občine, saj naj bi uveljavitev odloka, ki so ga sprejeli svetniki, dokončno uničila možnost oživljanja starega mestnega jedra. Znova je spomnil tudi na načrt, ki predvideva, da bi centralni mestni park povezali s Škocjanskim zatokom v eno celoto, na območju pa zgradili stolpnico.