Popovič spet ni prišel na sodišče, čeprav je on tisti, ki toži

Nepošteno, nespoštljivo do sodišča, sramota. S temi besedami je poslovnež Milan Mandarić opisal odnos koprskega župana do sodišča. Borisa Popoviča, njegove mame, žene in sestre spet ni bilo na sodišče, kjer bi morali pričati, pa čeprav tokrat oni tožijo Mandarića. Koprski župan pred lokalnimi volitvami za sojenje očitno ne najde časa.