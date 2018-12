Popoviču očitajo zlorabo javnega denarja za financiranje volilne kampanje

Civilno gibanje Skupaj iz Kopra je pristojnim organom prijavilo vrsto kršitev zakona o volilni in referendumski kampanji, zakona o medijih ter zlorabe javnega denarja za financiranje volilne kampanje županskega kandidata Borisa Popoviča in dveh njegovih strank Koper je naš in Slovenija za vedno, so sporočili iz gibanja.

V gibanju so prepričani, da je občinska sredstva porabljal za zagotavljanje koristi sebi in svojima strankama oziroma za financiranje zasebnega interesa.

"Neupravičeno je porabil vsaj dva milijona evrov"

"Tako ravnanje je vzbudilo veliko pozornost medijev, veliko razburjenja na družbenih omrežjih in nezadovoljstva med občani. Nespoštovanje pravil financiranja je vzbudilo dvom v legitimnost oblasti in nezaupanje ljudi v oblast. Ocenjujemo, da je bilo za volilno kampanjo županskega kandidata in njegovih strank neupravičeno porabljenega najmanj dva milijona evrov občinskih sredstev (izdajanje glasil, postavljanje plakatov, prehitevanje s praznično najdražjo osvetlitvijo v Sloveniji, veliki zasloni, video filmi ...)," so zapisali v prijavi kršitev.

Zato prosijo inšpektorat za notranje zadeve, komisijo za preprečevanje korupcije, računsko sodišče in ministrstvo za kulturo, da v skladu s svojimi pristojnostmi proučijo okoliščine kršitev ter sankcionirajo nezakonito ravnanje in zagotovijo vrnitev neupravičeno porabljenega občinskega denarja v proračun.

Kakšni so še drugi očitki?

Med nepravilnostmi so med drugim navedli, da v dveh občinskih medijih, ki sta v celoti financirana iz javnih sredstev, niso bila pravočasno in v skladu z zakonom objavljena pravila za izrabo programskega časa oziroma prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Kasneje objavljena pravila niso ustrezala zakonskim določilom.

Z občinskimi mediji in drugimi oblikami politične propagande naj bi Popovič vplival na odločitve volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah, ni zagotovil enakih pogojev za vse organizatorje volilnih kampanj, ni zagotovil njihove enakopravnosti. Popovič naj ne bi spoštoval pravil financiranja kampanje in je z njo zlorabil javna sredstva.

Na javnih površinah pred lokali je bilo samo obema županovima strankama omogočeno postavljati znake strank, drugim političnim strankam iz kampanje je bila postavitev onemogočena.

Med večjimi kršitvami je gibanje Skupaj navedlo tudi, da je bilo letos več občinskih naložb kot v vseh prvih treh letih mandata skupaj, vse so se slavnostno odpirale v predvolilnem času. Zaradi hitenja je bila po njihovem mnenju izvedba naložb dražja in slabše kakovosti, proračunska sredstva pa tako negospodarno porabljena.