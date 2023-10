Popravilo bo zahteven proces, saj poteka na območju sevanja

Kot je znano, so v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) nedavno zaznali povečano puščanje reaktorskega hladila skozi mikroskopsko majhno luknjico na zvaru cevovoda v neposredni bližini reaktorja. Elektrarno so zato preventivno ustavili, stekla so dela za zamenjavo cevi in ugotavljanje vzrokov puščanja.

V Neku so sicer za STA pojasnili, da puščanje, do katerega je prišlo, ne sodi na mednarodno lestvico jedrskih in radioloških dogodkov INES, ki se v svetu uporablja kot orodje za skladno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov.

Ker je poškodba zvara zelo blizu reaktorske posode oz. samega reaktorja, "morda pol metra do meter stran", je treba po besedah Gregoriča odstraniti gorivne palice, ki tvorijo sredico reaktorja. "Palice namreč zelo sevajo, tudi preko debele stene reaktorske posode. S tem ko jih vzamejo ven, bistveno zmanjšajo visoko reaktivno polje okoli reaktorske posode," je pojasnil. Kot je dodal, zamenjava cevi sicer ne bi bila mogoča.

Reaktorska posoda je po besedah Gregoriča, sicer tudi poslanca v DZ, srce jedrske elektrarne, saj v njej poteka glavna jedrska reakcija. Gre za posodo premera okoli treh metrov in visoko šest metrov, v katero so zloženi gorivni elementi. V njej je tudi prečiščena voda z dodanim borom, t. i. reaktorsko hladilo, ki pod tlakom več kot 150 barov in temperaturo več kot 300 stopinj Celzija hladi reaktor in služi za odvajanje nastale toplote v uparjalnik. Slednji s paro poganja turbino, ta pa električni generator.