Popravljanje napak ali predvolilni manever za glasove samostojnih podjetnikov in kmetov?

Predsednik vlade Robert Golob je novosti napovedal kar z videom na družbenem omrežju Instagram . "Drage s.p.-jevke, dragi s.p.-jevci. Glede prispevkov: ko smo imeli prejšnji teden odgovore in vprašanja, se je kot ena najbolj vročih tem postavilo vprašanje petletne prepovedi opravljanja dejavnosti s.p.-ja, če izstopiš iz sistema. In ja, moram reči, da se strinjam z vami. Spremembe zakonodaje so na to temo že pripravljene," je sporočil.

Le nekaj tednov pred začetkom predvolilne kampanje Gibanje Svoboda predstavlja zakon, ki samostojnim podjetnikom z nižjimi prihodki ureja plačevanje nižjih prispevkov. Po valu kritik odpravlja tudi omejitev, ki je podjetnikom prepovedovala vstop v sistem normirancev za vsaj pet let, če bi iz sistema izstopili.

Če pogledamo primer nekoga, ki zgolj v poletni sezoni oddaja počitniški objekt. Kot navajajo predlagatelji, bi posameznik, ki preko samostojnega podjetja oddaja apartma in zasluži denimo 12.000 evrov v petih mesecih, s.p. lahko zaprl, v sistem pa znova vstopil pred novo poletno sezono. A le, če v tem času zasluži manj kot slabih 17.000 evrov.

Po novem lahko samostojni podjetnik, ki je zavarovan za polni delovni čas, s.p. zapre, in v primeru da zasluži recimo do 35.000 evrov letno normirani s.p. znova odpre šele po treh letih. Če pa so njegovi letni prihodki nižji od 30.000 evrov, lahko v sistem vstopi še pred potekom treh let.

Prvopodpisano pod nov predlog zakona, vodjo poslanske skupine Svobode Natašo Avšič Bogovič in poslanca Nove Slovenije Jožefa Horvata so gostili v oddaji 24UR ZVEČER.

Nova Slovenija ukrepe Gibanja Svoboda ponavadi označi s predvolilno slaščičarno. Je torej ta ukrep, recimo temu, nov okus v tej slaščičarni? "Svoboda je leta 2022 v politiko vstopila z namenom, da bo življenje v Sloveniji boljše, ker si to ljudje zaslužijo. Še danes imamo enako stališče in še danes delamo z enako vnemo, kot smo delali takrat. Ko imajo ljudje skrbi, ko nam sporočajo, da nekatere stvari niso prav zastavljene, da bi bilo mogoče bolje drugače, jim prisluhnemo, naredimo analizo, ponovni premislek. In če ocenimo, da je prav, pošteno in pravično, sorazmerno, potem naredimo kdaj tudi korak nazaj in gremo dva naprej," odgovarja Avšič Bogovičeva.

A zdaj spreminjajo zakon, ki je bil sprejet novembra. Gotovo so ljudje že takrat opozarjali, da ni vse tako kot si želijo. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda pravi, da ni bilo tako. "Mogoče je bila ta določba celo malce spregledana in danes, ko bi začela veljati in dejansko lahko slabo vplivala na ljudi, ki opravljajo dejavnost sezonskega značaja, bi bil problem." Kot še dodaja, so na srečo takoj prisluhnili, anomalijo naslovili in zdaj vložili zakon s spremembo. "Kar pomeni, da sezonski s.p.-ji, ki ne bodo 'prebili' praga, ne bodo rabili naslednjih pet let biti izven sistema. Ampak gredo takoj v sistem normirancev. Ta novela tako postavlja sistem na pravičnejše temelje," zagotavlja.

Tudi NSi je imela sicer novembra svoje predloge. Je Svoboda na dobri poti, da še pred volitvami uresniči to, kar Nova Slovenija obljublja gospodarstvenikom? "Svoboda je leta 2022 prevzela oblast in v tem času dosegla to, da je Slovenija pod Golobovo vlado postala najbolj obdavčena država v Evropski uniji. To, kar smo danes dobili na poslanske klopi od koalicijskih poslancev, je pravzaprav popravljanje bedarije. In to je že videno: ta vlada naredi neko bedarijo, potem jo gre popravljati in nato so veliki zmagovalci, kako dobro so lastno bedarijo popravili," je oster Horvat. Kot še dodaja, tega ni nikjer na svetu, "sploh pa ne, ko gre za davčno zakonodajo, rešitve, ki targirajo gospodarstvo". To – tako poslanec NSi – povzroča nove in nove turbulence, nestabilnost, nepredvidljivost ... "In prav zaradi tega smo v prostem padu, kar se tiče konkurenčnosti države. Mi smo 15. oktobra vložili zakon, s katerim smo pripravili zelo dobro rešitev za normirance. Nenazadnje so oni naš 'davčni otrok' iz leta 2014, ko smo takrat skupaj s Slovensko ljudsko stranko te rešitve pripravili. In so dobro delovale, to je bil dober sistem, ki ga je pa razsula prav Golobova vlada."





