Slovenija

Popravljanje napak ali predvolilni manever za glasove samostojnih podjetnikov in kmetov?

Ljubljana, 31. 01. 2026 07.00 pred 16 dnevi 4 min branja 20

Avtor:
Nuša Dekleva 24UR ZVEČER
Računovodstvo

Najprej zaostritev, zdaj omilitev. Gibanje Svoboda samostojnim podjetnikom z nižjimi prihodki in kmetom niža prispevke, normirancem pa kriterije za vnovično odprtje s.p.-jev. "Poslušamo ljudi in ukrepamo," ob tem pravi največja koalicijska stranka. A zakaj spremembe zdaj, le dva meseca po sprejetju strožjih omejitev in manj kot dva meseca pred volitvami?

Le nekaj tednov pred začetkom predvolilne kampanje Gibanje Svoboda predstavlja zakon, ki samostojnim podjetnikom z nižjimi prihodki ureja plačevanje nižjih prispevkov. Po valu kritik odpravlja tudi omejitev, ki je podjetnikom prepovedovala vstop v sistem normirancev za vsaj pet let, če bi iz sistema izstopili.

Predsednik vlade Robert Golob je novosti napovedal kar z videom na družbenem omrežju Instagram. "Drage s.p.-jevke, dragi s.p.-jevci. Glede prispevkov: ko smo imeli prejšnji teden odgovore in vprašanja, se je kot ena najbolj vročih tem postavilo vprašanje petletne prepovedi opravljanja dejavnosti s.p.-ja, če izstopiš iz sistema. In ja, moram reči, da se strinjam z vami. Spremembe zakonodaje so na to temo že pripravljene," je sporočil.

Zakon, ki so ga poslanci sprejeli novembra lani, je uvedel petletno prepoved vnovičnega odprtja normiranega espeja. Kaj se z novim predlogom zakona spreminja?

Po novem lahko samostojni podjetnik, ki je zavarovan za polni delovni čas, s.p. zapre, in v primeru da zasluži recimo do 35.000 evrov letno normirani s.p. znova odpre šele po treh letih. Če pa so njegovi letni prihodki nižji od 30.000 evrov, lahko v sistem vstopi še pred potekom treh let.

Če pogledamo primer nekoga, ki zgolj v poletni sezoni oddaja počitniški objekt. Kot navajajo predlagatelji, bi posameznik, ki preko samostojnega podjetja oddaja apartma in zasluži denimo 12.000 evrov v petih mesecih, s.p. lahko zaprl, v sistem pa znova vstopil pred novo poletno sezono. A le, če v tem času zasluži manj kot slabih 17.000 evrov.

Nižji bodo tudi minimalni prispevki za male s.p.-je in kmete, vezali bi jih na minimalno in ne več na povprečno plačo.

Prvopodpisano pod nov predlog zakona, vodjo poslanske skupine Svobode Natašo Avšič Bogovič in poslanca Nove Slovenije Jožefa Horvata so gostili v oddaji 24UR ZVEČER.

Nova Slovenija ukrepe Gibanja Svoboda ponavadi označi s predvolilno slaščičarno. Je torej ta ukrep, recimo temu, nov okus v tej slaščičarni? "Svoboda je leta 2022 v politiko vstopila z namenom, da bo življenje v Sloveniji boljše, ker si to ljudje zaslužijo. Še danes imamo enako stališče in še danes delamo z enako vnemo, kot smo delali takrat. Ko imajo ljudje skrbi, ko nam sporočajo, da nekatere stvari niso prav zastavljene, da bi bilo mogoče bolje drugače, jim prisluhnemo, naredimo analizo, ponovni premislek. In če ocenimo, da je prav, pošteno in pravično, sorazmerno, potem naredimo kdaj tudi korak nazaj in gremo dva naprej," odgovarja Avšič Bogovičeva.

A zdaj spreminjajo zakon, ki je bil sprejet novembra. Gotovo so ljudje že takrat opozarjali, da ni vse tako kot si želijo. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda pravi, da ni bilo tako. "Mogoče je bila ta določba celo malce spregledana in danes, ko bi začela veljati in dejansko lahko slabo vplivala na ljudi, ki opravljajo dejavnost sezonskega značaja, bi bil problem." Kot še dodaja, so na srečo takoj prisluhnili, anomalijo naslovili in zdaj vložili zakon s spremembo. "Kar pomeni, da sezonski s.p.-ji, ki ne bodo 'prebili' praga, ne bodo rabili naslednjih pet let biti izven sistema. Ampak gredo takoj v sistem normirancev. Ta novela tako postavlja sistem na pravičnejše temelje," zagotavlja.

Tudi NSi je imela sicer novembra svoje predloge. Je Svoboda na dobri poti, da še pred volitvami uresniči to, kar Nova Slovenija obljublja gospodarstvenikom? "Svoboda je leta 2022 prevzela oblast in v tem času dosegla to, da je Slovenija pod Golobovo vlado postala najbolj obdavčena država v Evropski uniji. To, kar smo danes dobili na poslanske klopi od koalicijskih poslancev, je pravzaprav popravljanje bedarije. In to je že videno: ta vlada naredi neko bedarijo, potem jo gre popravljati in nato so veliki zmagovalci, kako dobro so lastno bedarijo popravili," je oster Horvat. Kot še dodaja, tega ni nikjer na svetu, "sploh pa ne, ko gre za davčno zakonodajo, rešitve, ki targirajo gospodarstvo". To – tako poslanec NSi – povzroča nove in nove turbulence, nestabilnost, nepredvidljivost ... "In prav zaradi tega smo v prostem padu, kar se tiče konkurenčnosti države. Mi smo 15. oktobra vložili zakon, s katerim smo pripravili zelo dobro rešitev za normirance. Nenazadnje so oni naš 'davčni otrok' iz leta 2014, ko smo takrat skupaj s Slovensko ljudsko stranko te rešitve pripravili. In so dobro delovale, to je bil dober sistem, ki ga je pa razsula prav Golobova vlada."


Celotno soočenje si lahko ogledate v videu zgoraj.

samostojni podjetnik prispevki kriteriji odprtje spremembe
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
03. 02. 2026 10.17
vsa pravila, kako NE delat. ovirat delo na vsak način.. davek v naprej, še preden kaj začneš da so pri koritu vedno likvidni za svoj žep. res perspektivna država. spomladi gremo na novo..
Odgovori
0 0
pepe2
01. 02. 2026 11.15
Jao, Golob kar naenkrat obrnil ploščo in dal prav kritikam s strani "janšistov". Golob bi moral ostati zvest sebi in kategorično zavrniti kritike.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
31. 01. 2026 21.46
Božiček na veliko deli bonbončke samo še upokojence ni obdaroval
Odgovori
+1
1 0
peresni
31. 01. 2026 20.18
Slovenci se veselimo in brezskrbno uživamo v sadovih janšistične politike v 30 letih. No, pa jih naštejmo ....DARKO, CASTRUM, Groucho, Julijan, smuuki.....?
Odgovori
-3
0 3
peresni
31. 01. 2026 20.16
Ker janšisti populistično predvolilno že 4 leta ne ližejo podplatov podjetnikom?
Odgovori
-4
0 4
kakorkoliže
31. 01. 2026 11.03
Če to niso več kot butalci, s takimi butastimi omejitvami bo še več dela na črno.
Odgovori
+4
6 2
Darko32
31. 01. 2026 10.42
Ne vem kdo se dela norca iz koga. Levičarji prej člani ZK in boljševiki naj bi skrbeli za podjetnike. Pokazali so po letu 1945 kako podpirajo kmetijstvo, kjer so uničili vse kmetije in naredili pogrom. Sedaj pa poskušajo preslepiti z manipulacijo z davki in prispevki. Sočasno pa na odhodkovni stani, kjer se podpira mešanje megle ne naredijo nič. Kolikor sem bral so opozarjali, da je potrebno aparat zmanjšati v javni upravi, saj so si prikrojili sistem tako, da recimo dajejo poročila in finančne podatke, kljub temu, da imamo sodobno tehnologijo, katera omogoča avtomatično delo. Da si na davčni, in drugih mestih opravičijo svoje delo zahtevajo, da ljudje pišejo poročila in to morajo vsakemu posebej dajati. Če pretvorimo to v EVRE se stroški avtomatično povečajo in ne more biti naš podjetnik konkurenčen. Če gledamo javno upravo in druge se dobesedno delajo norca iz ekonomije in potem obljubljaš to. Sočasno pa ne spremeniš in ne narediš čistk nikjer je iluzorno pričakovati boljše stanje na strani podjetništva. Tudi JANŠA ni nič boljši. Zato bi morali spremeniti miselnost vseh v javni upravi in jih odpustiti. Zato je potrebna lustracija, da se kader iz vrst boljševikov in komunistov z njihovo izobrazbo vrže na cesto. Ne tega pa ni naredil. ZAKAJ. ZATO, ker je SVOBODA sestavljena prav iz tega kadra. Zato nehajmo si slepiti oči in mazati z nekimi žavbami, katera so strupene na dolgi rok. Resnici je potrebno pogledati v oči.
Odgovori
+4
5 1
mali.mato
31. 01. 2026 09.07
Ankete kažejo katastrofo za koalicijo. Zato pa to deljenje bonbončkov.
Odgovori
+7
8 1
Darko32
31. 01. 2026 10.43
mali.mato Na tej točki ti dam prav. Vendar JANŠA lahko sanja, saj on v bistvu z svojimi oslovskimi potezami in nakladanji dela škodo desnici v celoti. TUDI VRTOVEC z svojimi izjavami, katere ga v drugem stavku takoj v šah spravijo.
Odgovori
-3
2 5
Julijann
31. 01. 2026 09.06
....le za glasove. Prej jih 4 leta privijajo, pred volitvami pa hitro en bonbonček. Kot dvig minimalne plače. Že ko so sprejemali plačno reformo več kot let nazaj, se je videlo, da je minimalna plača pod pragom revščine in da so življenske stvari drage.
Odgovori
+3
4 1
proofreader
31. 01. 2026 08.52
30.000 novih stanovanj, 100 novih hiš na mesec in v 30 dneh do specialista. Nič od tega.
Odgovori
+8
9 1
proofreader
31. 01. 2026 08.51
Brez dodatnih bremen trenutne Golobove vlade (sprememba zakona o dohodnini, zakon o obveznem zdravstvenem prispevku, zakon o dolgotrajni oskrbi, uskladitev z inflacijo) bi bila letošnja neto minimalna plača zaposlenih že 1.022 evrov.
Odgovori
+5
5 0
Slavko BabIč
31. 01. 2026 08.46
kaj slaščičarno, pekarno s slaščičarno, sfejča!
Odgovori
+5
5 0
marker1
31. 01. 2026 08.41
Svobodnjaki so spet odprli slaščičarno.
Odgovori
+6
7 1
Slavko BabIč
31. 01. 2026 08.39
Ampak Holob je dal več raji kakor Janšari! Janšari samo kazni za rogljičke in zaplinjevanje! in seveda bajne mesečne dodatke zdravnikom, tudi po 5000 ojrov!
Odgovori
-9
1 10
proofreader
31. 01. 2026 08.53
O čem govoriš? Razen javnemu sektorju nam je Golob samo jemal.
Odgovori
+7
8 1
Mihael12
31. 01. 2026 08.54
To glede zdravnikov imaš prav, tiste provokacije z rogljički pa raje nehaj, vsi ki smo se držali reda nismo imeli težav.
Odgovori
+5
5 0
Slavko BabIč
31. 01. 2026 08.38
Oboje!
Odgovori
-2
1 3
jogo
31. 01. 2026 08.26
Da bi pa penzičem namesto 4,5%, dali kak % več, to pa ne.
Odgovori
+6
6 0
