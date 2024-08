Popravljeni air tractor spet v Sloveniji

Kot so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje, so v Španiji opravili podroben preventivni pregled delovanja sistema za črpanje vode na plovcih. Ob tem so dodali, da sta oba air tractorja operativna in pripravljeni na delovanje.

Slovenija ima sicer štiri air tractorje, dva smo dobili lani, dva pa maja oziroma junija letos, a to sezono še ne gasita. Če izbruhne požar, so do 15. septembra zagotovljeni tudi trije tuji piloti, slovenski pa bodo lahko samostojno gasili prihodnje leto. Šolanje v Italiji in Španiji sta junija končala dva civilna pilota uprave za zaščito in reševanje, predvidoma jeseni pa bo uprava na usposabljanje poslala še dva, so prejšnji mesec povedali na ministrstvu za obrambo.

Air tractorja, ki sta v Slovenijo prispela lani, sta dvosedežni letali, opremljeni s plovci, da lahko zajemata vodo tudi iz rek, jezer in morja. Še vedno lahko pristajata tudi na letališčih in vodo polnita po cevi. Prenašata lahko 3000 litrov vode in 50 litrov penila za gašenje, kar je trikrat več kot helikopterji, ki so jih za gašenje uporabljali doslej.

Drugi dve letali air tractor pa sta enosedežni n v kolesni različici. Na ministrstvu za obrambo sicer zagotavljajo, da bosta že jeseni nadgrajeni. "Dogovorjeno je bilo, da zaradi omejitev dobavitelja dobavijo enosedežni letali v kolesni različici, ki pa bosta v jesenskem času nadgrajeni v amfibijski različici," so pojasnili julija.

Že operativna air tractorja lahko po ocenah ministrstva v 20 minutah dosežeta katerikoli konec Slovenije. Določene so tudi vse točke zajemanja vode na morju, vodotokih in jezerih. Enota z letali je stacionirana na Brniku. To je najprimernejše, saj je z njega možno poleteti v vsakem vremenu, ocenjujejo na ministrstvu. Dodajajo pa, da je operativno mogoče delovati tudi z drugih primernih letališč po Sloveniji, med katerimi navajajo Maribor, Cerklje ob Krki, Portorož, Divačo in Bovec.