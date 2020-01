Poprijeli za cepine in zasadili dereze: 30 jamarskih reševalcev na Kaninu

Z malo nepazljivosti se vsake toliko čsa kdo po nesreči znajde v kakšni jami. Najpogosteje so to smučarji, ki smučajo izven urejenih smučišč ter nehote padejo v kakšno izmed jam oziroma brezen. Ob takšnih nesrečah pa priskočijo na pomoč člani Jamarske reševalne službe.

Jamarski reševalci rešujejo iz jam, sotesk, žičniških naprav ter drugih težje dostopnih predelov. "Zaradi narave našega dela moramo biti dobro usposobljeni za različne vrste reševanj ter tudi za dostope v težje dostopnih predelih," povedo v Jamarski reševalni službi. Torej tudi v snežnih razmerah, kjer se učijo rokovanja z derezami, cepini, lavinskimi žolnami, mnogi izmed nas tudi turnega smučanja.

V soboto, 25.1. so na Kaninu izvedli zimsko usposabljanje. Namen te vaje je bi, da so obnovili svoje znanje, ki je nujno potrebno za dostopanje v primeru nesreče v zimskih razmerah. Zbralo se je preko 30 reševalcev iz vseh sedmih reševalnih centrov iz celotne Slovenije. Vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek je izbral tokratno lokacijo Kanin za zimsko usposabljanje z razlogom, saj je glede na letošnje razmere tam dovolj snega in zaradi mnogo jam nam primerno področje.

Igor Benko, predsednik Jamarske zveze Slovenije, ki je bil prav tako prisoten na vaji pa pravi, da se še kako dobro zaveda pomena zimskega usposabljanja jamarskih reševalcev. "S tokratno vajo smo ponovno dokazali, da smo dobro usposobljeni, saj smo glede na razmere bili vsi primorani dobro poprijeti za cepin in močno zasaditi dereze v zaledeneli sneg strmega Kaninskega pobočja. V kolikor bo prišlo do kakšne nesreče v takšnem terenu, bomo zavestno priskočili na pomoč," so še zapisali.