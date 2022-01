Porabljenih več kot 83 odstotkov bonov iz leta 2020, polne hotele preprečil omikron

"Večina bonov je bila izkoriščena poleti in jeseni, zdaj pa so prišli k nam z boni tisti, ki so morda si morda želeli iti od doma za silvestrske praznike," pojasnjuje Romana Purkart iz Turizma Bled.

Številni so bone že porabili, tako predlanske kot lanske. Pred božičem smo jih vnovčili približno 1,7 milijona v vrednosti dobrih 240 milijonov evrov, v rezervacijah pa še dobrih 10.500, v vrednosti nekaj več kot 1,5 milijona evrov. To pomeni, da smo doslej porabili več kot 83 odstotkov bonov iz leta 2020. Kje pa? "Morje, Zreče, Primorska, Gorenjska," odgovarjajo turisti na Bledu. Manjši delež tudi za te praznike.

Gostje, predvsem tujci, so zaradi različice omikron decembra začeli odpovedovati decembrske rezervacije. A kljub temu je bilo med prazniki zasedenih nekje od 50 do 80 odstotkov sob v hotelih. Gostje pa domačini in tudi tujci, a ne, kot so bili vajeni iz oddaljenih držav, ampak predvsem gostov iz naših sosednjih držav. "Hoteli so bili v naši občini v povprečju le okoli 60 odstotno zasedeni. Ampak smo pa kljub temu zadovoljni, ker smo letos za spremembo naredili precej prenočitev v začetku meseca, tako da cel mesec december smo praktično nekje na številkah leta 2019," pojasnjuje Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož.

Podobno tudi na Obali. "Boni od lanskega leta so že precej uporabljeni. Opazili smo, da so izkoristili še del bonov, ki so ostali," pravi Dagmar Pečovnik iz Eurotas hotelov.

Če je bilo v začetku decembra na Obali več slovenskih gostov, pa se je konec meseca razmerje spremenilo. "V času praznikov se je počasi začel zviševati odstotek tujih gostov, tako da smo za silvestrovo zabeležili polovico domačih in polovico tujih gostov, tujci so bili večinoma iz Avstrije in Italije," še razlaga Šuligojeva.

"V primerjavi z letom 2019 je bila največja razlika to, da smo letos prejeli veliko število 'last minute' rezervacij, ljudje so se odločali v zadnjem trenutku kje bodo preživeli skok v novo leto," dodaja Pečovnikova.

Kljub številnim odpovedim decembra, smo zadovoljni, pravijo na Bledu: "Približno polovična zasedenost čez praznike, gostje so bili predvsem iz Slovenije, česar smo zelo veseli. Pa tudi iz Italije, Avstrije, Češke, Hrvaške in Nemčije."

So pa našteli več slovenskih kot tujih gostov. A če so prej bili na prvem mestu po številu nočitev Britanci in Nemci, letos, vsaj Britancev, skorajda ni bilo.