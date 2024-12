Porast brezdomstva: 'Razlog je v krizi vrednot in odnosov'

Brezdomstvo je iz leta v leto v porastu. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da brez strehe nad glavo ostane vedno več mlajših ljudi. In medtem ko praznični čas mnogi od nas preživimo veselo in v krogu družine, je za brezdomce na drugi strani opomin, kako ob robu družbe dejansko živijo. A kljub temu, pravijo v društvu Kralji ulice, lahko že manjša pozornost, nasmeh in lepa beseda v težke okoliščine prinesejo kanček svetlobe.