Spletno oko je predstavilo letno poročilo. Ugotavljajo, da so vnovič zabeležili porast deleža najmlajših žrtev pri posnetkih spolnih zlorab otrok. Prav tako opozarjajo na porast števila prijav in domnevno nezakonitih primerov tudi pri prijavah sovražnega govora na internetu.

Kot so iz Spletnega očesa sporočili ob predstavitvi letnega poročila, so na prijavno točko v letu 2019 prejeli 521 prijav spletnih strani, ki naj bi prikazovale posnetke spolnih zlorab otrok. Po pregledu so ugotovili, da je bilo med njimi 305 primerov tudi po njihovi oceni nezakonitih. Večina preostalih primerov je prikazovala spolne aktivnosti odraslih oseb. Kot so sklenili, se je v primerjavi z letom 2018 občutno povečalo tako število prijav kot tudi nezakonitih primerov.

Ob sumu, da je otrok žrtev zlorabe na internetu, se za pomoč pri ukrepanju in odstranjevanju gradiva obrnite na najbližjo policijsko postajo ali na prijavno točko Spletno oko.

Ta porast pripisujejo zlasti intenzivni kampanji ozaveščanja o problematiki posnetkov spolnih zlorab otrok in o možnostih prijave na njihovo točko. Sporne primere so posredovali v pregled in obravnavo Policiji in prijavnim točkam držav, kjer so se vsebine nahajale. Najpogosteje je bilo to na Nizozemskem in v ZDA. Med prijavami, posredovanimi organom pregona, je največji delež prikazoval otroke stare od sedem do deset let, zaznali pa so tudi ponovni porast deleža posnetkov, na katerih so žrtve najmlajši otroci, stari od nič do šest let. Slednjih je bilo 20 odstotkov vseh (leta 2018 jih je bilo 14 odstotkov, leta 2017 pa osem). Še narasel je tudi delež posnetkov, ki so prikazovali hujše oblike spolnih zlorab. Delež teh je bil 61 % (lani 55 %). Na posnetkih so bile žrtve v veliki večini primerov deklice.

icon-expand Objava intimnega posnetka na spletu je za otroka tako v trenutku objave kot tudi v prihodnosti grozljiva izkušnja. FOTO: Shutterstock

Objava intimnega posnetka na spletu je za otroka tako v trenutku objave kot tudi v prihodnosti grozljiva izkušnja, ki ga čustveno prizadene, poudarjajo. Občuti lahko sram, strah, ponižanje, samoobtoževanje ter družbeno izključenost. Zaznamuje ga lahko za celo življenje. Ob sumu, da je otrok žrtev zlorabe na internetu, se za pomoč pri ukrepanju in odstranjevanju gradiva obrnite na najbližjo policijsko postajo ali na prijavno točko Spletno oko. Na enak način ukrepajte, če opazite domnevno sporno gradivo, na katerem so prisotne osebe, ki bi lahko bile mladoletne, saj gre lahko za žrtve, ki jih je potrebno zaščititi.

icon-expand Letno poročilo Spletno oko FOTO: spletno oko

Največ primerov sovražnega govora proti prebežnikom Porast števila prijav in domnevno nezakonitih primerov beležijo tudi pri prijavah sovražnega govora na internetu. Uporabniki spleta so lani prijavili 773 primerov domnevno nezakonitega sovražnega govora, kar je nekoliko več kot leto prej, po njihovi oceni potencialno kaznivih pa je bilo 90 primerov oziroma 55 več kot lani. Na Policiji so po pregledu prijav podali 21 kazenskih ovadb. Pri primerih, posredovanih Policiji, je šlo najpogosteje (v 42 % primerov) za sovražni govor na osnovi nestrpnosti do prebežnikov. 23 % primerov so predstavljale prijave nestrpnega govora proti pripadnikom islamske veroizpovedi. Omenjeni kategoriji se v veliki meri prepletata in če bi deleže sešteli, bi obe kategoriji skupaj dosegli skoraj dve tretjini (65 %) vseh primerov domnevno nezakonitega sovražnega govora, poudarjajo.

icon-expand Grafika Spletno oko FOTO: spletno oko