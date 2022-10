Porast hepatitisa: 'Več kot polovica okuženih nima bolezenskih znakov'

"Zaznali smo pa tudi že februarja, ko nas je evropski center za nalezljive bolezni obvestil, da se je na madžarskem pojavil izbruh hepatitisa A," razlaga mag. Eva Grilc , epidemiologinja NIJZ-ja. Hepatitis se je naglo razširil med sosednje države. "So bili vsi iz skupnosti moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, nekako se je to zgodilo po povratku iz Budimpešte," dodaja Matičičeva.

Slabo počutje s povišano telesno temperaturo, bolečine v mišicah in sklepih, bruhanje, izguba teka in rumenica kože lahko pomenijo tudi okužbo s hepatitisom A. "Okuži prvenstveno jetra in povzroča vnetje jeter. Ne povzroča kronične okužbe, ampak akutno okužbo," je povedala dr. Mojca Matičič , vodja ambulante za virusni hepatitis. Bolezen je v porastu v Sloveniji, kar tako na infekcijski kliniki kot na NIJZ-ju beležijo že od marca. Do septembra je število primerov naraslo celo že na 45.

Okužba se je nato razširila še na otroke in od tam med člane družin. "Hospitaliziranih je bilo 25 ljudi, od tega 4 otroci," razlaga Matičičeva. "Število primerov zaskrbljujoče narašča in je največje v tem tisočletju: leta 2006 so denimo zabeležili le 6 primerov okužbe, leta 2017 že 35," poudarja.

"In več kot polovica okuženih nima nobenih bolezenskih znakov, tako da se sploh ne zaveda, da je okužena, lahko pa seveda okužbo širi dalje," opozarja Matičičeva. Prenaša se predvsem s slabo higieno, torej s fekalijami in oralno, z nezaščitenim spolnim odnosom, do resnih težav pa lahko pripelje tudi uživanje okužene surove in zamrznjene hrane.

"En odstotek bolnikov z akutnim hepatitisom A lahko razvije akutno odpoved jeter, se pravi, edina rešitev je presaditev organa," še pojasnjuje Matičičeva.

Zdravila za zdravljenje hepatitisa A zaenkrat še ni, obstaja pa varno cepivo, ki ga obolela oseba lahko prejme tudi po že odkriti okužbi, a nujno v 7 do 14 dneh po zadnjem stiku z okuženim.