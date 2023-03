Namesto na skrivaj čez mejne prehode, zdaj kar z javnim prevozom

Podobno razmerje beležijo tudi na območju Policijski upravi Koper. Boštjan Sever je pojasnil, da gre za 170-odstotni porast ilegalnih migracij. V zadnjih dveh mesecih se je torej marsikaj spremenilo, tudi navade ilegalnih migrantov. Če so ti nedavno iskali poti, odmaknjene od naseljenih območij, v gozdovih in mejo prečkali ponoči, je sedaj slika povsem drugačna.

Nadzor je predvsem na cestah, ki iz Hrvaške peljejo proti Sloveniji, ena od prioritet pa je preprečevanje ilegalnih migracij, ki so se v zadnjem času precej povečale. Na slovenski južni meji so januarja in februarja obravnavali 4867 nedovoljenih vstopov v državo. V minulem letu, ki po številkah velja za rekordno, pa v istem obdobju 1155.

"Dinamika se je nekako spremenila, ker so te osebe začele prehajati bolj po cestnih relacijah, kjer so nekoč bili mejni prehodi," je pojasnil Boštjan Sever s PU Koper. Ker ni več nadzora za prehod meje, ljudje uporabljajo vozila, številni tudi javni prevoz, avtobuse, vlake, celo taksije. Prehodov zelene meje je precej manj. To je pričakovan trend, trdijo na policiji. Potrdile so se tudi domneve o tem, kje bo pritisk nedovoljenih prehodov največji. Doslej je bil to odsek meje, ki ga pokriva PU Koper.

"Kaže se slika, da sedaj večje število oseb vstopa na območju PU Novo mesto," je še dodal Sever. Podobnih kontrol v obmejnem pasu je zato zares veliko. Rubež Nabergojeva pa med drugim še poudarja, da opravljajo kontrolo nad vozili, ki vstopajo iz Hrvaške v Slovenijo. Trenutno k nam ilegalno vstopi največ Afganistancev, sicer pa skoraj vsi, ki jih policisti prestrežejo, zaprosijo za mednarodno zaščito oziroma azil.