Porast kriminala v Ljubljani: ropi, napadi in primeri posilstev

Policija je sicer potrdila, da so bili o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost obveščeni tudi 27. avgusta. Policisti so takoj po prejemu obvestila o kaznivem dejanju, ki naj bi se zgodilo na Tržaški cesti v Ljubljani, pričeli s kriminalistično preiskavo in intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in aktivnostmi za prijetje osumljenca.

Po naših informacijah naj bi četverica žrtev napadla na bežigrajski strani železniške postaje, indici pa naj bi nakazovali, kar zdaj preiskuje tudi Policija, da so se žrtev in osumljenci med seboj poznali. Četverica naj bi s kraja dogodka nato pobegnila in naj bi bila še vedno na begu, po neuradnih informacijah gre za tuje državljane.

V noči na 8. oktober naj bi ženska med zabavanjem v enem od gostinskih lokalov v bližini Železniške postaje Ljubljana odšla na zrak. Nato naj bi k njej pristopila četverica moških in jo posilila. Uradne informacije Policije so sicer skope. "Potrdimo lahko le, da smo bili v noči na nedeljo obveščeni o kaznivem dejanju zoper spolno nedotakljivost na območju Bežigrada," so odgovorili s Policijske uprave Ljubljana.

Sicer pa so v mesecu septembru in oktobru na območju Viča obravnavali še dva dogodka, ki se nanašata na dejanja, povezana s spolnim nasiljem. "V septembru smo bili obveščeni o nedostojnem vedenju osebe, ki se je na javnem kraju razkazovala. Zoper osebo je bil uveden postopek o prekršku. V oktobru smo bili obveščeni o kaznivem dejanju iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo izvršeno zoper polnoletno osebo v stanovanju na območju Viča in zbiranje obvestil še poteka," so še sporočili s PU Ljubljana.

Kazniva dejanja zoper premoženje porasla kar za tretjino

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Policija sicer zabeležila več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost kot v celotnem prejšnjem letu.

Kar za tretjino so v primerjavi z lanskim letom na območju Policijske uprave Ljubljana porasla tudi kazniva dejanja zoper premoženje. Iz povprečja najbolj izstopa policijska postaja Vič, kjer je bilo tovrstnih kaznivih dejanj za kar 60 odstotkov več, približno za tretjino več so jih zabeležili tudi na območju Centra, Bežigrada in Most.

"Zaradi zagotavljanja javne varnosti in obvladovanja kriminalitete smo začeli s poostrenimi nadzori na določenih območjih, kjer je koncentracija teh kaznivih dejanj največja, in na območjih, kjer ocenjujemo, da je varnostno območje bolj obremenjeno," je povedal Martin Rupnik, vodja Sektorja kriminalistične policije.

Med ta območja pa, kot so nam potrdili na Policiji, poleg Metelkove in azilnega doma na Viču spada tudi ljubljanska železniška postaja. Kot pravijo na Policiji, so svojo prisotnost na železniški postaji še okrepili. "Če ste sami žrtev spolnega napada ali veste za tak primer, ga takoj prijavite Policiji," pa obiskovalce železniške postaje po novem opominja tudi rdeča nalepka.