Porast davice med migranti v Veliki Britaniji, eden umrl

Od prvega novembra, ko so zabeležili prve štiri primere, se je število okuženih migrantov z davico povzpelo na 50, je povedal minister za migracije Robert Jenrick , piše Sky News . Kot je povedal, so odkrili, da so se migranti, ki so bili nameščeni v različnih azilnih centrih, okužili, še preden so vstopili v državo. Kot je poudaril, je tveganje za večino britanske populacije nizko, saj so prebivalci v okviru nacionalnega programa proti tej bolezni precepljeni.

Po poročanju Sky News je eden migrant zaradi posledic bolezni umrl. V azilnem centru, kjer se je pojavil izbruh, pa so danes cepili 500 migrantov, preden so jih premestili v druge centre. Kot so sporočili, so vsi migranti sprejeli cepivo. Kot je še povedal Jenrick, odslej vse migrante, ki vstopijo v državo, testirajo; če imajo bolezen, jih izolirajo. Testirajo tako ljudi s simptomi kot njihove stike.

Kaj je davica?

Davica je huda nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Corynebacterium diphteriae s svojim strupom. Okužba lahko poteka brez simptomov ali pa kot huda smrtna bolezen. Bolezenske težave so odvisne od mesta okužbe, odpornosti okužene osebe, strupenosti bakterije in morebitnega razsoja toksina v kri. Za bolezen je značilna vnetna reakcija na sluznici nosu, žrela, kože, kjer se razvije belkasta obloga. Iz žrela se obloga lahko širi v sapnik in sapnice ter povzroči zadušitev, pojasnjujejo na NIJZ. Trajanje kužnosti je različno, redko je daljše od 2 do 4 tednov. Pri bolnikih, ki se zdravijo z antibiotiki, kužnost preneha po 1 do 2 dneh. Prenos okužbe je kapljičen, ne- ali posreden, s kašljanjem, kihanjem, govorjenjem, prek predmetov in tudi živil. Davica se pojavlja predvsem pri ljudeh, ki živijo v slabih socialno-ekonomskih razmerah. Največ obolenj je pozno jeseni in v zimskih mesecih.

Odpornost proti bolezni po cepljenju postopoma upada. Pojavljanje davice se je v zadnjih 50 letih v razvitem svetu izredno zmanjšalo, bolezen pa se še vedno pojavlja v Indiji, Nigeriji, Braziliji, Indoneziji in na Filipinih. Leta 1990 se je v bivših državah Sovjetske zveze začela obsežna epidemija davice, ki so jo s težavo zajezili. Zadnji primer bolezni smo v Sloveniji zabeležili v letu 1967, piše na spletni strani NIJZ. Davico učinkovito in varno preprečujemo s cepljenjem. Za osnovno cepljenje so potrebni trije odmerki cepiva. Ponovna cepljenja sledijo vsakih 10 let z enim odmerkom, je še zapisano.