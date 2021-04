Porast posegov za pomlajevanja obraza in preoblikovanja telesa tudi v Sloveniji

"Tisti, ki to opravljamo, ali pa tudi tisti pacienti, ki se tega poslužujejo, vemo, da so te slavne osebe to zanikale. Vemo, kakšen je rezultat po določenem posegu ali nekirurškem pomlajevanju," pojasnjuje specialistka plastične in estetske kirurgije, Katarina Živec . "Meni je v osnovi zelo smešno, kadar se ženske čudežno mlajšajo, namesto da se starajo. Po drugi strani pa smo mi, medijske osebnosti, ki imamo nek določen vpliv," razlaga pevka in podjetnica Rebeka Dremelj .

Nekatere znane Slovenke, tako kot tuje zvezdnice, napeto kožo pri 50 plus letih in več desetletjih nespremenjenega videza pripisujejo dobrim genom, masažam ali celo olivnemu olju. A tako dobrih genov, ali čudežnega olivnega olja v večini primerov ni.

Razlika med to in starejšimi generacijami je tudi ta, da si mladi želijo ugajati okolici, zato se odločajo za zelo podobne posege, ki so priljubljeni na družbenih omrežjih. Medtem ko si želijo biti starejše generacije v prvi vrsti zadovoljne same s seboj in jim ni tako pomembno mnenje drugih.

Botoks se uporablja za glajenje gub, ki so posledica mimike obraza, torej smejalnih mišic, gubanja čela ali grdega gledanja. "Z botoksom bolj ali manj obravnavamo zgornjo polovico obraza, torej vodoravne gube na čelu. Dve navpični gubici med obrvmi in gubice okrog oči," pravi Živčeva. Medtem ko z dermalnimi polnili povrnejo volumen obraza, ki z leti upada. "Te globoke gube, ki potekajo od nosa proti ustnim kotičkom in tudi za polnjenje ustnic in za korekcijo podočnjakov," še dodaja.

O uporabi botoksa in dermalnih polnil so spregovorile tudi že Nuša Derenda, Kataya, Tanja Ribič in Hajdi Korošec. "Velikokrat je tudi mene v preteklosti zanimalo, kaj te ženske delajo, da tako dobro izgledajo. In ko enkrat uporabiš botoks, jaz sem ga okoli 40. leta prvič, sem v bistvu videla, kako deluje in nato, ko pogledaš okoli, vidiš, koliko žensk je res na botoksu," razlaga pevka Hajdi Korošec .

Pazljivo pri izbiri strokovnjaka

Polne ustnice so trenutno eden najbolj priljubljenih posegov, a so pogosto lahko videti izumetničene, če ne izberete primernega strokovnjaka. Na to je svoje sledilce opozorila tudi vplivnica Indira Ekić:"Na začetku je bilo super, dokler se ni začelo razlivat čez mojo naravno linijo ustnic in začela sem dobivat grudice. Bile so take ogromne, da so me bolele in se je na daleč videlo, da imam grozno narejena usta."

Izkušena strokovnjakinja ji je nato najprej raztopila delo prvega in nato ustnice napolnila tako, da sta bili obe zadovoljni. Tudi estetska kirurginja opozarja: pozanimajte se o strokovnjaku, preden se odločite za poseg pri njem. "Estetski poseg mora biti prilagojen posameznikovemu obrazu in telesu in to skušam svojim pacientkam tudi razložiti, ker na koncu je videz uporabnika po posegu tudi delno odraz tvojega dela," še dodaja Živčeva.

Življenje in videz na družbenih omrežjih nista realna

Težava so tudi nerealna pričakovanja mladih žensk, ki odraščajo v dobi družbenih omrežij. Zato moramo otroke naučiti, da je pomembna vsebina in ne filtri, pravi Rebeka. "Mi vsi uporabljamo filtre, seveda, tudi jaz svoje slike retuširam in tud jaz uporabljam filtre, saj tudi jaz rada sama sebe gledam na Instagramu. Zato ker tako lepo, kot izgledam na Instagramu, ne izgledam nikjer," v smehu doda Dremljeva.

A se moramo zavedati, da življenje in videz na družbenih omrežjih nista realna. "Problem je to, da sledijo tem idealiziranim podobam in se nekako ne zavedajo, da za tem obstaja cela produkcija, cela industrija, ki ustvarja te idealizirane podobe. Pravzaprav so narejeni za to, da se v svoji koži počutimo slabo, ker takrat, ko se počutimo slabo v svoji koži, smo najboljši potrošniki," opozarja sociologinja. Zato ima veliko vlogo primarna družina, da otroku z zgledom pokaže, kaj je tisto, kar v življenju šteje.