Porast virusnih obolenj: 'Bolnikom odsvetujemo novoletna praznovanja'

Praznični december ni le čas širjenja veselja in dobre volje, temveč je tudi čas širjenja virusov. V zadnjih tednih narašča število obolelih z gripo, covidom in RSV-jem. Ker se tovrstna obolenja hitreje širijo v zaprtih prostorih in ob tesnih stikih, zdravniki obolelim oz. vsem, ki se počutijo slabo, odsvetujejo novoletna praznovanja v večjih družbah. Zdravniki ob začetku sezone gripe, ki bo vrh doživela v prihodnjih tednih, sicer še vedno pozivajo k cepljenju.