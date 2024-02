Porast respiratornih obolenj hromi urgence po državi

Če so lani na celjski urgenci vsak dan pregledali v povprečju 270 ljudi, so ta teden hodili že po robu, pravi strokovni direktor Radko Komadina. 5. februarja so imeli denimo kar 363 obravnav. "So možnosti napak, ker se hiti, ker skušaš pač oskrbeti vse," opozarja.

Že z božično novoletnimi prazniki so začeli podvajati ekipe, pojasnjuje, saj je število obravnav strmo naraščalo. To pa pomeni, da so zdravnika iz nekega drugega delovišča premestili na nujnejše v urgentnem centru. "Če zdaj govorimo o rumenem alarmu: internistični oddelki so danes zasedeni med 100 in 108 odstotki. Kar je nad 100, pomeni, da so postelje na hodniku," pravi Komadina.