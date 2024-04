Porast uporabe kozmetike proti staranju pri mladih, ponekod omejujejo prodajo

Kreme proti gubam, različni kislinski pilingi, vitamini in še in še. Prodaja kozmetičnih izdelkov proti staranju je v porastu. A zaskrbljujoče je, da po tovrstnih izdelkih posegajo vse mlajši, celo desetletni otroci. Na Hrvaškem mladostniki na mesec za tovrstne proizvode porabijo tudi več sto evrov, ob tem pa jih stranski učinki sploh ne skrbijo. Skrbijo pa tako zdravnike kot farmacevte. Švedi so zaradi naraščajočega trenda celo prepovedali prodajo tako imenovane anti age kozmetike mlajšim od 15 let. In kakšno je stanje pri nas?