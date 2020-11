Poravnave med SDS in Rizmanom ni bilo

SDS so zmotile navedbe Rizmana o tem, da se stranka SDS financira iz tujine oziroma "da pride na čelo vlade stranka oziroma njen voditelj, ki v bistvu zagovarja avtoritativne ideje, ki ga financira tudi seveda tuja stranka oziroma tuj režim, to mislimo seveda na madžarskega ..." SDS je takrat od njega zahtevala, naj besede prekliče, ker tega ni storil, je sledila tožba. Z njo po navedbah Dnevnika zahteva preklic izjave in 8000 evrov odškodnine.

Na Okrajnem sodišču v Kamniku se je v petek začela obravnava tožbe SDS proti Rudiju Rizmanu zaradi izjave, ki jo je februarja dal v oddaji Odmevi na TV Slovenija , kamor so ga povabili kot prvopodpisanega pod javno pismo, v katerem so predstavniki znanstvenega in akademskega življenja izrazili zaskrbljenost ob nastajanju koalicije Janeza Janše .

Sodnica Stanislava Avbelj je poskusila s poravnavo, a ni bila uspešna, je poročal časnik in navedel, da se bo postopek nadaljeval 22. decembra z zaslišanjem Janše in Rizmana. Sodnica namerava po navedbah Dnevnika zaslišati tudi Primoža Cirmana in Boruta Mekino , novinarja Necenzurirano.si in Mladine , ki sta pisala o domnevnem madžarskem financiranju SDS.

"Tožbo stranke na oblasti proti ugledni javni osebnosti razumemo kot pritisk zoper javno kritično držo do sleherne oblasti, kar je sicer državljanska in strokovna dolžnost intelektualcev. S takšnimi sodnimi in drugimi pritiski vladajoča stranka potrjuje, da so bila februarska opozorila prof. ddr. Rizmana in sopodpisnikov izjave na mestu," so, kot so sporočili iz Slovenskega sociološkega društva, med drugim zapisali v izjavi.

Rizman in še 74 predstavnikov znanstvenega in akademskega življenja, med njimi osem bivših rektoric in rektorjev, je v februarskem pismu izrazilo zaskrbljenost zaradi nastajanja koalicije pod Janševim vodstvom. "Svoje prepričanje utemeljujemo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh," so zapisali.