Poraz Erjavca prelom za politiko, poteze Pivčeve še neznanka

Tako kažejo tudi izjave poslancev. "To je demokracija, zmaga tisti, ki dobi več glasov. Za poslansko skupino to ne bi smelo nič pomeniti, mi smo izvoljeni od ljudi. Danes je nov dan," je po kongresu navedel vodja poslanske skupine Franc Jurša.

Ivan Hršak, ki je bil tudi naklonjen Erjavcu, je priznal, da je rezultat presenečenje, ki ga nihče ni pričakoval. Zagotovil pa je, da bodo v poslanski skupini enotni in bodo delali v dobro DeSUS in Slovenije. "DeSUS je demokratična stranka, spoštujemo odločitev kongresa," je dodal.

Poslanec Branko Simonovič, ki se pred kongresom o podpori posameznemu kandidatu ni izrekel, verjame, da bodo enotno delali naprej, in da bodo rešitev našli tudi s poslancem Robertom Polnarjem, ki je že večkrat ob pomembnih glasovanjih glasoval drugače kot drugi poslanci DeSUS. Obenem meni, da bo Erjavec vztrajal pri odstopu s funkcije ministra, čeprav po njegovi oceni to za stranko ni dobro.

Poslanca Jurija Lepa je presenetila Erjavčeva napoved odstopa. V poslanski skupini pa po navedbah poslanca niso razmišljali, da bi se razšli, vsaj štirje bodo kot doslej delali enotno. "Z vsakim moraš delati, prav je, da se je nekaj spremenilo. Vsaka sprememba prinese nekaj novega, novo energijo, novo moč," je dejal Lep, ki se pred kongresom o podpori ni opredelil.

Presenetila ga je tudi velika prednost Pivčeve pred Erjavcem, ob čemer Lep ocenjuje, da je dosedanji predsednik s svojimi nastopi na kongresu izgubil nekaj simpatizerjev.

Nekdanji poslanec DeSUS in aktualni državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Uroš Priklv stranki ne pričakuje bistvenih sprememb, pričakuje pa, da bodo trdno stali na programskih izhodiščih in bodo to s trdno voljo in sodelovanjem poskušali tudi realizirati. Erjavčeve odločitve za odstop z ministrske funkcije Prikl ni želel komentirati.

Zmaga Pivčeve trenutno prinaša manj negotovosti za stabilnost vlade

Navdušeni nad zmago Pivčeve so njeni podporniki, med njimi nekdanji minister in nekdanji podpredsednik DeSUS Tomaž Gantar, ki nezadovoljstva z Erjavcem že dolgo ni skrival. Po kongresu je ocenil, da je Erjavčeva napoved odstopa ena njegovih boljših potez v zadnjem času. Meni tudi, da bi se Erjavec težko obdržal na ministrskem mestu.