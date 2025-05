Poraz na referendumu Golobovi vladi odnesel odstotno točko

Kakšna so trenutna politična razmerja po referendumskem spopadu koalicije in opozicije? Objavljamo sveže številke, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana. Vladi se je podpora nekoliko znižala. Med politiki je na vrhu priljubljenosti predsednica Nataša Pirc Musar, Janez Janša pa je na repu lestvice prehitel Mateja Tonina.