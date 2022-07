Poročilo Bruslja o vladavini prava po oceni vlade realno odraža stanje

"Spoštovanje pravne države je za to vlado izjemnega pomena, to jo najbolj izrazito ločuje od prejšnje, ki je delala na spodkopavanju vladavine prava," je dejala. Po njenih besedah je tudi vračanje Slovenije k jedrni Evropi dokaz zavezanosti vrednotam vladavine prava.

"Ocene ne presenečajo niti niso nepričakovane," je dejala ministrica Tanja Fajon. Po njenih besedah je Evropska komisija opozorila na prav tiste poteze, na katere so zadnji dve leti opozarjali tudi v opoziciji in protestniki.

Notranja ministrica Tatjana Bobnar je povedala, da so se ukrepanja že lotili, saj je krepitev vladavine prava njihova temeljna dolžnost.

Vladavina prava pa ni kaznovanje in ustrahovanje ljudi z odloki, ki so bili sprejeti brez ustrezne pravne podlage, ni usmerjanje policije prek Twitterja in uporaba nesorazmerne sile do ljudi, ki so kritični do vlade, je dejala glede delovanja prejšnje vlade.