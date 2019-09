Poročilo: Hrvaška k arbitražnemu sporazumu že v začetku pristopila neiskreno

Tonin je v izjavi za medije pred začetkom seje komisije pojasnil, da so čez poletje trdo delali in pripravili obsežno poročilo na 155 straneh. Kot je poudaril, so šli v podrobnosti, niso se spuščali v vrednostne sodbe, so pa zapisali dejstva. Poročilo bo zaupne narave, na 17 straneh pa so pripravili tudi javni del.

Pri pripravi poročila so uporabili magnetograme oz. dobesedne zapise pričanj in dokumentacijo, ki so jo komisiji posredovale druge državne institucije.