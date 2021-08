'Afganistancem pada morala, kanček upanja daje peščica pravih vojakov'

Prav danes sem se srečal z enim primerom poskusa evakuacije družine. V bistvu je trajala cel dan, pa bom rekel, da sem zelo razočaran, ker nam ni uspelo. Ljudi je vse težje spraviti ven. Opažam tudi, da morala ljudi, ki poskušajo oditi, že pada. Nimajo več upanja in tudi poskušajo ne več. Enemu od njih sem rekel, naj jutri ponovno poskusi, pa je rekel: "Lej, zgleda mi ni usojeno, tako da bom sprejel to, da moram ostati tu" . Tako da so nekako že izgubili upanje.

Kaj mislite, da se bo zgodilo v torek, 31. avgusta, po skrajnem roku za umik?

Talibani bodo verjetno poskusili, kako sposobni so ustanoviti nekakšno vlado, državo. Ljudje se bodo morali nehote podrediti novemu režimu. Tudi to drži, da ljudje že dobivajo pisma s pozivom za usmrtitev. Ti bodo gotovo še poskušali zapustiti državo. Ostali pa se bodo prepustili usodi.

Ali se Talibani odzivajo na napoved maščevanja ameriškega predsednika Bidna? Kaj pričakujejo?

Biden je moral komentirati, tako kakor je. Če se ne bo odzval, bo precej obsojanja s strani javnosti. Talibani so že 20 let v vojni z Američani in Natom. Bidnova napoved ni zanje prav nič novega. Se pravi, če so se 20 let uspešno upirali in na koncu zmagali, mislim, da jih ta njegova izjava ne preseneča oziroma ne straši.