Poročilo komisije: Policija je prisilna sredstva uporabila strokovno in zakonito

Policija je na podlagi sklepa generalnega direktorja Antona Olaja predlagala tričlansko komisijo za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev in opravila celovit pregled posredovanja policije na neprijavljenem množičnem protestnem shodu 15. septembra 2021 v Ljubljani. Kot so ugotovili, so policisti prisilna sredstva uporabili strokovno in zakonito. Med drugim so preverili tudi sredstev zoper množico, kot je uporaba vodnega curka, konjenice, posebnih motornih vozil ter plinskih in drugih sredstev za pasivizacijo na podlagi 90. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

icon-expand Septembrski izgredi pred Državnim zborom. FOTO: Luka Kotnik

Policijska uprava (PU) Ljubljana je 15. septembra izvedla varovanje neprijavljenega javnega shoda, ki je potekal pod sloganom "Upor ljudstva", navajajo v poročilu. Protestniki so na shodu zahtevali predčasne volitve in spremembo, da se vsi covidni ukrepi spremenijo v priporočila. Kot so zapisali v poročilu, je PU Ljubljana dogodek zaradi več razlogov ocenila kot dogodek srednjega tveganja, med drugim zato, ker shod ni bil prijavljen, ker struktura udeležencev in program niso bili znani, ker ni bilo znano, ali bo pobudnik shoda korektno sodeloval s policijo, prav tako pa so na dan shoda začele veljati nove določbe covid ukrepov. "PU Ljubljana ni razpolagala s podatki, ki bi kazali na to, da bo na neprijavljenem javnem shodu prišlo do nasilnih protestov," dodajajo v poročilu. Spomnimo Množica protestnikov, ki so se začeli zbirati okoli 18. ure, se je 15. septembra hitro povečala, kot so zapisali v poročilu je bilo v določenem trenutku na shodu prisotnih tudi okoli 9000 udeležencev, naraščalo pa je tudi število nasilnih ravnanj udeležencev, ki so v policiste in v državni zbor metali bakle, pločevinke, kamne, granitne kocke, pirotehnične predmete in druge nevarne predmete. Po besedah predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča je bilo na poslopju parlamenta razbitih okoli 12 oken.