Poročilo komisije: prisilna sredstva uporabljena strokovno in zakonito, zaznali tudi nepravilnosti

Med vzpostavljanjem javnega reda na protestnem shodu so policisti prisilna sredstva uporabili strokovno in zakonito, je ocenila petčlanska strokovna komisija. Izpostavili so, da je šlo v konkretnem primeru za kompleksno varovanje in množično uporabo prisilnih sredstev v primeru, ko je bil javni red huje in množično kršen. "Kljub temu komisija ni ugotovila, da bi osebe, zoper katere so policisti uporabili veliko število prisilnih sredstev, utrpele telesne poškodbe, kar kaže na to, da so policisti prisilna sredstva uporabili v skladu z načelom sorazmernosti," ugotavljajo v poročilu.

'Plinske naboje izstrelili na skoraj prazen Prešernov trg, kjer ni bilo nikogar, ki bi kršil javni red in mir'

Je pa strokovna komisija v poročilu opozorila tudi na določene nepravilnosti. Tako je med drugim opozorila, da je na velikem številu posnetkov osebnih telesnih kamer, ki so jih naredili pripadniki posebne policijske enote, vidna le uporaba prisilnih sredstev, niso pa posnete tudi kršitve, kar da lahko v določenih primerih poraja dvom, ali je do množičnih kršitev sploh prišlo. Dodajajo, da je na posnetkih le malokrat slišati povelje prenehanju uporabe prisilnih sredstev, da zaradi dvignjenega ščita dogajanja velikokrat ni mogoče spremljati ter da je bilo na trenutke slišati tudi neprimerno komunikacijo ali pa snemanje notranjosti vozil pri vožnji, na katerih ni vidnega nobenega izvajanja policijskih pooblastil, zato so ti posnetki neuporabni.

Kot nestrokovno je medtem komisija ocenila dogajanje na Prešernovem trgu in na Celovški cesti, ko so policisti izbrali napačne naboje z daljšim dometom. Ti plinski naboji so, kot so zapisali v poročilu, padali na skoraj prazen Prešernov trg, kjer ni bilo nikogar, ki bi kršil javni red in mir. Pripadniki posebne policijske enote so napačne naboje podobno izbrali na Celovški cesti, kjer so izstrelki padali na območje otroških igral in na protestnike, ki so se s kraja oddaljevali.