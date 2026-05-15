Poročilo nesreče v Gančanih: neizkušen pilot v megli izgubil nadzor

Glavni preiskovalec letalskih nesreč Toni Stojčevski je po poročanju Dnevnika in Vestnika v poročilu povzel ugotovitve preiskave o dogajanju 17. novembra 2024 po vzletu z mariborskega letališča proti Pomurju, kjer je 33-letni pilot načrtoval panoramski polet z dvema potnikoma. Med preletom območja pri Gančanih je letalo začelo izgubljati višino, nato pa je med desnim zavojem trčilo v teren približno 950 metrov jugovzhodno od naselja. Vsi trije na krovu so umrli, zadnji radarski stik z letalom pa je bil ob 11.31.
Ključni poudarek poročila je po poročanju medijev na omejenih izkušnjah pilota in zahtevnih vremenskih razmerah. Pilot je imel skupno 93 ur in 35 minut naleta, od tega na letalu cessna 172 dobrih 20 ur, na konkretnem letalu pa manj kot 16 ur. Kot izhaja iz poročila, je bil glede na zahtevnost razmer relativno neizkušen, ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje, kvalifikacije za vizualno letenje pa je vzdrževal z občasnimi prekinitvami.
Preiskava ni pokazala tehničnih nepravilnosti na letalu, motorju ali opremi. Ugotovljene administrativne napake v dokumentaciji niso vplivale na sledljivost podatkov. Letalo je bilo sicer dva dni pred nesrečo uporabljeno za šolski let, v mesecu pred nesrečo pa je opravilo 27 letov.
Neugodne tudi vremenske razmere
Po navedbah poročila so bile vremenske razmere izjemno neugodne: temperatura je bila tik pod ničlo, horizontalna vidljivost okoli 300 metrov, vertikalna pa približno 200 čevljev nad tlemi. Pilot je po preletu Gančanov najverjetneje izgubil vizualni stik s terenom zaradi megle in nizke oblačnosti ter poskušal obrniti letalo za 180 stopinj. Med manevrom se je hitrost spuščanja povečala, letalo pa je v 22 sekundah izgubilo okoli 100 metrov višine, navaja poročilo.
Preiskovalci ugotavljajo, da je pilot izvajal desni zavoj na majhni višini in brez zunanje vidljivosti, kar je privedlo do izgube nadzora nad položajem letala in trka v teren. Neposredni vzrok nesreče je bil trk, posredni pa vstop v območje nizke oblačnosti na majhni višini, ki ni bil ustrezno ocenjen.
