Poročilo nesreče v Gančanih: neizkušen pilot v megli izgubil nadzor

Glavni preiskovalec letalskih nesreč Toni Stojčevski je po poročanju Dnevnika in Vestnika v poročilu povzel ugotovitve preiskave o dogajanju 17. novembra 2024 po vzletu z mariborskega letališča proti Pomurju, kjer je 33-letni pilot načrtoval panoramski polet z dvema potnikoma. Med preletom območja pri Gančanih je letalo začelo izgubljati višino, nato pa je med desnim zavojem trčilo v teren približno 950 metrov jugovzhodno od naselja. Vsi trije na krovu so umrli, zadnji radarski stik z letalom pa je bil ob 11.31.

Ključni poudarek poročila je po poročanju medijev na omejenih izkušnjah pilota in zahtevnih vremenskih razmerah. Pilot je imel skupno 93 ur in 35 minut naleta, od tega na letalu cessna 172 dobrih 20 ur, na konkretnem letalu pa manj kot 16 ur. Kot izhaja iz poročila, je bil glede na zahtevnost razmer relativno neizkušen, ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje, kvalifikacije za vizualno letenje pa je vzdrževal z občasnimi prekinitvami.