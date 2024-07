Poročilo o delu Policije: kadrovska problematika in več medvrstniškega nasilja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanil s poročilom o delu Policije v letu 2023. V razpravi so se vrstila številna opozorila o kadrovski problematiki na Policiji in problematiki medvrstniškega nasilja. Delež mladoletniške kriminalitete je bil lani najvišji v zadnjih desetih letih.

Na ministrstvu za notranje zadeve delo Policije v lanskem in letošnjem letu ocenjujejo kot zelo dobro, uspešno in učinkovito, je poudarila državna sekretarka ministrstva Tina Heferle. Policija svoje temeljne naloge opravlja strokovno in zakonito in predvsem pri izvajanju in uporabljanju policijskih pooblastil dosledno spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, je ocenila. Med izzivi, s katerimi se je Policija soočala v lanskem letu, je med drugim izpostavila povečane tokove nedovoljenih migracij, prometno preobremenjenost avtocest in nove oblike kriminala. Pohvalila pa je hitro odzivnost in učinkovitost Policije v času lanskoletnih poplav. Dobro delo je v mnenju pohvalila tudi komisija državnega sveta za državno ureditev. Po besedah generalnega direktorja Policije Senada Jušića je Policija lani na področju preiskovanja in odkrivanja kriminalitete obravnavala 54.344 kaznivih dejanj, kar je pod desetletnim povprečjem, ki znaša 59.179. Preiskanost kaznivih dejanj je bila 51,4-odstotna in najvišja v zadnjih desetih letih, je poudaril. Nacionalni preiskovalni urad je lani obravnaval 85 kaznivih dejanj, od tega jih je bilo 81 s področja gospodarske kriminalitete, štiri pa s področja organiziranega kriminala.

Slovenska Policija FOTO: Bobo icon-expand

Lani je Policija obravnavala 8.166 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kar je pod desetletnim povprečjem, ki znaša 9.621 kaznivih dejanj. Kaznivih dejanj splošne kriminalitete je bilo 46.178, kar je še vedno pod desetletnim povprečjem, ki znaša 49.558 kaznivih dejanj na leto. Delež mladoletniške kriminalitete v celotni kriminaliteti je bil lani 2,9-odstoten in s tem najvišji v zadnjih desetih letih, je opozoril Jušić. Med mladoletniškimi kaznivimi dejanji je izpostavil nasilništvo, grožnje in lahke telesne poškodbe. Njihovo število se je v zadnjih petih letih skoraj podvojilo, pri čemer gre pogosto za medvrstniško nasilje, je opozoril. Povprečna starost zaposlenih v Policiji se še naprej viša, lani znašala 44,2 leta Dotaknil se je tudi kadrovske problematike. Konec leta 2023 je bilo v Policiji zasedenih 8.162 delovnih mest, kar je manj, kot je za leto 2023 dovoljeval kadrovski načrt. Povprečna starost zaposlenih v Policiji se še naprej viša in je lani znašala 44,2 leta. Andrej Kosi (SDS) je ocenil, da Policija korektno opravlja svoje delo, ga pa skrbi velik trend naraščanja kaznivih dejanj in slabšanje njihove raziskanosti. Tudi ostali podatki iz poročila kažejo, da je določeno število kaznivih dejanj znatno višje, kot je bilo pred epidemijo covida-19, je poudaril. Zelo veliko je kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, velik problem so ilegalne migracije, je izpostavil. Dotaknil se je tudi kadrovske problematike. Veliko policistov odhaja v pokoj oziroma odhaja iz službe zaradi pritiskov, na kar so opozorili tudi sindikalisti, je spomnil. Žan Mahnič (SDS) je med drugim izpostavil slabo raziskanost kaznivih dejanj na območju Policijske uprave Ljubljana, zanima pa ga tudi, kaj bo vodstvo Policije storilo za izboljšanje kadrovske situacije in odnosov. Opozoril je na trend povečanja represije v cestnem prometu. "Manj je opozoril, več je tistih, ki so kaznovani," je izpostavil in to ponazoril s podatkom, da se je število opozoril iz naslova cestno prometnih prekrškov lani prepolovilo. V letu 2022 je Policija izdala 138.862 opozoril, lani pa 65.502, ob tem pa se varnost na cestah ni izboljšala, ugotavlja Mahnič. Kadrovske problematike se je dotaknila tudi Vida Čadonič Špelič (NSi). Spomnila je na stališče policijskega sindikata, ki je opozoril, da policisti ne morejo več ustrezno izpolnjevati nalog in trdijo, da je varnost ljudi pod vprašajem, zato jo zanima, ali so na Policiji v zvezi s tem kakor koli ukrepali. Glede medvrstniškega nasilja pa jo med drugim zanima, ali lahko policisti, ko so poklicani v šolo, tudi fizično pregledajo torbe učencev in dijakov.