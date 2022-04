Poročilo o nesreči ultralahkega letala izpostavlja težke vremenske razmere

Ob povratku na odhodno letališče nekaj ur pozneje je pilot na območju med občino Radlje ob Dravi in krajem Robnica na Pohorju ocenil, da višina ne zagotavlja varnega povratka na odhodno letališče. Na koncu se je pilot odločil za izvenletališki pristanek, pri čemer je bilo jadralno letalo ob pristajanju močno poškodovano, pilot pa je nepoškodovan zapustil letalo in poiskal pomoč.

Kot so ugotovili preiskovalci, je letalo imelo veljavno dovoljenje za plovnost, pilot za letenje, so pa bile vremenske razmere precej zahtevne. Med drugim so se zaradi dotoka vlažnega zraka, močnega padanja temperature z višino in vertikalnega mešanja zraka zaradi turbulence pojavljale plohe. Kot piše v poročilu, so bile takšne vremenske razmere napovedane in za nevarne pojave so bila izdana opozorila.

Kot je poudarila služba za preiskovanje letalskih nesreč, je edini cilj preiskav v zvezi z varnostjo preprečevanje nesreč in incidentov v prihodnosti, in ne ugotavljanje krivde. Ob tem so dodali, da bodo po končani preiskavi dejstva in okoliščine, v katerih se je zgodila nesreča, podali v končnem poročilu.