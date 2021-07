Pri delu policistov na protestih ugotovili nepravilnosti

Za nadzor pooblaščeni uslužbenci GPU Službe generalnega direktorja policije in Uprave uniformirane policije so ugotovili nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti PU Ljubljana, in sicer da ta v konkretnih okoliščinah, povezanih s protesti 5., 6. in 7. julija 2021 v Ljubljani, ni v zadostni meri opravila svojih nalog usmerjanja in usklajevanja dela območnih policijskih postaj. "Ni jim dajala strokovnih pojasnil, nadzirala njihovega dela in jim zagotavljala strokovne pomoči," so sporočili z GPU.