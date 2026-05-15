Kakšno je stanje na deloviščih na avtocestah in hitrih cestah?

Na podlagi ugotovitev ministrstva za notranje zadeve, policije, Darsa, Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) in inšpekcijskih nadzorov je mogoče zaključiti, da trenutna delovišča na slovenskih avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv z vidika prometne varnosti in pretočnosti prometa, zlasti na prometno najbolj obremenjenih odsekih primorske avtoceste, so med drugim navedli na ministrstvu za infrastrukturo.

"Analize kažejo, da je večina začasnih prometnih ureditev izvedena skladno z veljavnimi predpisi in strokovnimi smernicami, pri čemer sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer," so dodali. Sistem C2+2 pomeni dva zožena pasova v vsako smer vožnje.

Podrobnosti poročila, s katerim se je vlada seznanila včeraj, bodo ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za notranje zadeve Branko Zlobko, namestnik generalnega direktorja Policije Beno Meglič in predsednik uprave DARS Andrej Ribič predstavili na novinarski konferenci v Ljubljani.